CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 4 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 4 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 4 Ekim Cumartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 4 Ekim 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 4 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 4 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 4 Ekim Cumartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

4 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Tedesco döneminde köklü değişim!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Okan Buruk’a dev zam!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! 09:49
F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! 09:35
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... 09:30
Tedesco döneminde köklü değişim! Tedesco döneminde köklü değişim! 09:26
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 09:19
Okan Buruk’a dev zam! Okan Buruk’a dev zam! 08:55
Daha Eski
"Adeta bir çalım makinesi" "Adeta bir çalım makinesi" 08:51
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14