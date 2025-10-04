Casper’dan yapay zeka destekli ürünler | Nirvana S100 modeliyle mobilite ve performans sunuyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye'nin öncü teknoloji markası Casper, üretkenlik ve hız arayan kullanıcılar için geliştirdiği yeni nesil Nirvana S100 modeliyle dikkat çekiyor. Yapay zeka destekli Microsoft Copilot akıllı asistanıyla donatılan bu modeller, tek tuşla kişisel asistan erişimi sunarak iş süreçlerini hızlandırıyor, verimliliği artırıyor ve görev yönetimini çok daha pratik hale getiriyor.

Casper Nirvana S100: Teknolojinin zirvesi

Intel'in Series 2 Intel® Core™ Ultra 7 255H AI işlemcisi ile donatılan Casper Nirvana S100, 16 inçlik FHD IPS ekranı geniş görüntüleme alanı sağlarken, 300 NIT ekran parlaklığı sayesinde de gün ışığı altında dahi sorunsuz bir ekran deneyimi sunuyor. 8 saate kadar süren pil ömrü yle kesintisiz çalışma imkanı tanıyor. DDR5 bellek ve M.2 SSD depolama seçenekleriyle farklı iş ihtiyaçlarına esnek çözümler sunuyor.

Casper Nirvana S100: Performans ve verimliliğin buluşması

Premium alüminyum gövdeye ve hairline yüzeye sahip Casper Nirvana S100, şıklığı dayanıklılıkla bir araya getiriyor. 16 inçlik 16:10 FHD IPS ekranı ve yapay zeka destekli Copilot tuşu sayesinde işlerinizi hızlandırıyor. Özel klavye ışıklandırması ve ergonomik tasarımı, her ortamda konforlu ve verimli bir kullanım sağlıyor.

Yapay zeka ile güçlenen Casper Nirvana S100

Her iki modelde de yer alan Microsoft Copilot destekli yapay zeka tuşu, kullanıcıların iş akışlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için özel olarak tasarlandı. Tek tuşla erişilebilen bu akıllı asistan, görev yönetiminden karmaşık veri analizlerine kadar geniş bir yelpazede destek sunarak üretkenliği önemli ölçüde artırıyor. Casper Nirvana S100, üstün donanım gücünü yapay zekayla birleştirerek bugünün ve yarının çalışma deneyimini bir arada sunuyor.

Nesil geçişinde neler değişti?

Yeni nesil işlemciler, Casper kullanıcılarına daha yüksek performans ve akıllı çözümler sunuyor. Donanım tarafındaki gelişmeler, günlük işlerden profesyonel kullanım senaryolarına kadar fark edilir bir hız ve verimlilik artışı sağlıyor:

%33 Daha Fazla Çekirdek: 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile çoklu görevlerde akıcı performans sağlıyor.

16 çekirdek ve 16 iş parçacığı ile çoklu görevlerde akıcı performans sağlıyor. %66 Daha Güçlü Yapay Zeka İşlem Gücü: 255H işlemcide yer alan 10 TOPS AI motoru, görüntü ve ses tanıma, gerçek zamanlı arka plan kaldırma ve otomatik video düzenleme gibi yapay zeka destekli işlemleri çok daha hızlı hale getiriyor.

255H işlemcide yer alan 10 TOPS AI motoru, görüntü ve ses tanıma, gerçek zamanlı arka plan kaldırma ve otomatik video düzenleme gibi yapay zeka destekli işlemleri çok daha hızlı hale getiriyor. Daha Yüksek Saat Hızı (5.1 GHz): Oyunlarda, video düzenlemede ve 3D modelleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren işlerde performans çıtasını yükseltiyor.

Oyunlarda, video düzenlemede ve 3D modelleme gibi yoğun işlem gücü gerektiren işlerde performans çıtasını yükseltiyor. Aynı Güç Tüketimi, Daha Yüksek Verimlilik: Daha fazla performans için ekstra enerji harcamadan uzun pil ömrü korunuyor.

Daha fazla performans için ekstra enerji harcamadan uzun pil ömrü korunuyor. %7 Daha Hızlı Bellek (DDR5-5600): Dosya açılışları, program başlatma süreleri ve sistem tepkileri daha da hızlanıyor; günlük kullanımda ciddi fark yaratıyor.

Yapay zeka benim için ne yapar?

Casper Nirvana S100, yapay zekayı günlük deneyimin merkezine taşıyarak kullanıcılara hız, verimlilik ve konfor sağlıyor:

Fotoğraf Düzenleme (%50'ye kadar daha hızlı): 200 fotoğrafı düzenlemek artık yarı sürede bitiyor. 1 saat sürecek işlemler Nirvana S100 ile yalnızca 30 dakikada tamamlanıyor.

200 fotoğrafı düzenlemek artık yarı sürede bitiyor. 1 saat sürecek işlemler Nirvana S100 ile yalnızca 30 dakikada tamamlanıyor. Video/Görüntü Oluşturma (%65 daha hızlı): Vlog veya sosyal medya içerikleri hazırlarken export süresi %65 daha hızlı gerçekleşiyor. 10 dakikalık işlem yalnızca 6–7 dakikada tamamlanıyor.

Vlog veya sosyal medya içerikleri hazırlarken export süresi %65 daha hızlı gerçekleşiyor. 10 dakikalık işlem yalnızca 6–7 dakikada tamamlanıyor. Akış sırasında güç tasarrufu (%34): Netflix maratonları ya da Spotify dinletilerinde %34 daha az güç tüketiliyor, pil ömrü uzuyor.

Netflix maratonları ya da Spotify dinletilerinde %34 daha az güç tüketiliyor, pil ömrü uzuyor. Görüntülü Konferans (%36'ya kadar güç tasarrufu): Zoom gibi platformlarda arka plan bulanıklaştırma özelliği bilgisayarı yavaşlatmadan çalışıyor ve %36'ya kadar güç tasarrufu sağlıyor.

https://www.casper.com.tr/casper-nirvana-s100-p-188

"Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir"