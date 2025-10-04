Ara tatil ne zaman 2026? Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 eğitim öğretim yılında ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. MEB’in takvimine göre ara tatil, öğrencilerin derslere daha verimli hazırlanabilmesi ve dinlenmesi amacıyla planlanıyor. 2026 ara tatil ne zaman başlayacak? Öğrenciler tatil süresince hangi günleri dinlenerek geçirecek? Ara tatil hangi tarihler arasında uygulanacak ve kaç gün sürecek? İşte detaylar!

2026 eğitim öğretim yılı ara tatili, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Ara tatil, derslerin verimliliğini artırmak ve öğrencilerin kısa bir süre dinlenmesini sağlamak amacıyla planlanıyor. Peki 2026 ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek ve hangi tarihlerde uygulanacak? 2026 eğitim öğretim yılında ara tatil tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. MEB'in takvimine göre ara tatil, öğrencilerin derslere daha verimli hazırlanabilmesi ve dinlenmesi amacıyla planlanıyor. Peki, 2026 ara tatil ne zaman? Ara tatil kaç gün? Detaylar haberimizde...

ARA TATİL NE ZAMAN 2026?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

2026 Ramazan Bayramı Tatili:

19 Mart 2026 Perşembe arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar bayramın 3. günü

2026 Kurban Bayramı Tatili:

26 Mayıs 2026 Salı arife (iş günü, yarım gün tatil)

27 Mayıs 2026 Çarşamba bayramın 1. günü (iş günü, tatil)

28 Mayıs 2026 Perşembe bayramın 2. günü (iş günü, tatil)

29 Mayıs 2026 Cuma bayramın 3. günü (iş günü, tatil)

30 Mayıs 2026 Cumartesi bayramın 4. günü

2026 RESMİ TATİLLER

  • 1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

  • 23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

  • 1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

  • 19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

  • 30 Ağustos 2026 Pazar: Zafer Bayramı

  • 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı

  • 31 Aralık 2026 Perşembe: Yılbaşı gecesi

