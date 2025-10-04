CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Altın alış satış fiyatı 4 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Altın alış satış fiyatı 4 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Ekim Cumartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın alış satış fiyatı 4 Ekim | Gram altın ne kadar? 1 Dolar kaç TL? - Döviz ve altın kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 4 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Ekim Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

4 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,65 (Alış) - 41,71 (Satış)

EURO: 48,93 (Alış) - 49,03 (Satış)

STERLİN: 56,04 (Alış) - 56,32 (Satış)

1 DOLAR = 41,71 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Ekim Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5.208,97

◼Gram altın satış: 5.209,75

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 8.714,00

◼Çeyrek altın satış: 8.799,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 17.429,00

◼Yarım altın satış: 17.610,00

TAM ALTIN NE KADAR?

◼Tam altın alış: 34.751,00

◼Tam altın satış: 35.085,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 35.529,00

◼Cumhuriyet altını satış: 36.066,00

ATA ALTIN NE KADAR?

◼Ata altın alış: 35.659,00

◼Ata altın satış: 36.081,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Ekim Cumartesi günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

İşte dev derbinin 11'leri!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
FIFA'dan skandal İsrail kararı! "FIFA, jeopolitik olayları çözemez"
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 00:14