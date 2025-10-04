CANLI SKOR ANA SAYFA
4 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam hangi diziler, filmler ve maçlar var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

4 Ekim 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden iddialı diziler, filmler ve programlar yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki bu akşam televizyonda hangi diziler var, hangi filmler ekrana gelecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:39
Bu akşam televizyonda ne var? 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı ulusal kanallarda hangi diziler ve filmler yayınlanacak? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ekranlarında birbirinden farklı programlar izleyiciyle buluşuyor. Özellikle popüler dizilerin yeni bölümleri ve hafta sonuna özel yapımlar televizyonseverlerin ilgisini çekiyor. İşte merakla beklenen 4 Ekim 2025 Cumartesi yayın akışı ve bu akşam TV'de ekrana gelecek tüm diziler, filmler ve programlar...

4 EKİM CUMARTESİ BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

Televizyonseverler her gün olduğu gibi bugün de "Bu akşam TV'de ne var?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı tüm kanalların güncel yayın akışı ve ekrana gelecek yapımların listesi:

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aşk ve Gözyaşı

02:00 Aşk ve Gözyaşı

05:00 Kardeşlerim

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Gözleri KaraDeniz

13:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

22:30 Aynadaki Yabancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Baht Oyunu

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Gelin Takımı

22:30 Gelin Takımı

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Halef

02:00 Kıskanmak

04:00 İnadına Aşk

05:00 Bay Yanlış

06:15 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kıskanmak

13:45 Yasak Elma

15:45 Halef

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ben Leman

22:30 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:45 Bahar

06:00 Aile

08:00 Cımbız Ali

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Sahipsizler

01:15 Çarpıntı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Aramızda Kalsın

11:00 Kral Kaybederse

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

23:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Teşkilat

02:25 Seksenler

03:25 Kalk Gidelim

05:25 Yedi Numara

06:05 Benim Güzel Ailem

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Cennetin Çocukları

14:45 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

