CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

10 Kasım resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? Devlet daireleri, bankalar ya da özel sektör 10 Kasım’da çalışıyor mu? İşte bu önemli soruların cevabı ve 10 Kasım’ın statüsüne dair detaylı bilgiler haberimizin devamında…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi?

Her yıl Kasım ayı geldiğinde vatandaşların aklında aynı soru beliriyor: 10 Kasım resmi tatil mi? Özellikle öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu anlamlı günün dersleri veya mesaiyi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. 10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, okullar, devlet daireleri ve özel sektör bu özel günde çalışmaya devam ediyor mu? Anma törenlerinin gölgesinde kalan bu soruların yanıtı, resmi kaynaklara göre şekilleniyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da devlet daireleri açık mı? Detaylar haberimizde...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında yayınlanan kanuna göre, 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir ve her yıl sabah saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunulur.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bankalar, noterler, belediyeler ve PTT gibi kamu hizmeti sunan kurumlar 10 Kasım'da hizmet vermeye devam eder. Aynı şekilde özel sektörde de mesai düzeni değişmez.

Aynadaki Yabancı - REKLAM
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
'Aynadaki Yabancı' hepimize ayna tutacak!
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22
Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? Chelsea - Liverpool maçı hangi kanalda? 10:56
Gittiği yerde umduğunu bulamadı! Gittiği yerde umduğunu bulamadı! 10:52
Daha Eski
Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? Manchester United - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:49
Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? Arsenal - West Ham United maçı hangi kanalda? 10:44
Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? Leeds United - Tottenham maçı hangi kanalda? 10:40
Parma-Lecce maçı detayları! Parma-Lecce maçı detayları! 10:38
İşte Yalçın'ın derbi kozu! İşte Yalçın'ın derbi kozu! 10:34
Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Amed SK - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:28