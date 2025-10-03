CANLI SKOR ANA SAYFA
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacı kim? MasterChef'teki telefon kime ait?

MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacı kim? MasterChef'teki telefon kime ait?

MasterChef Türkiye’de kural ihlali gündem oldu. Yarışma sırasında ele geçirilen telefon kime ait, hangi yarışmacı kuralları çiğnedi? İzleyiciler bu soruların cevabını merak ediyor. Somer Şef’in herkese gösterdiği telefonun sahibi kim çıkacak ve diskalifiye edilecek mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:09 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:12
MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacı kim? MasterChef'teki telefon kime ait?

MasterChef Türkiye'de büyük bir kriz yaşandı! Yarışmada gizlice sokulan telefon herkesi şaşkına çevirdi. Telefonun kime ait olduğu ve kural ihlali yapan yarışmacının kim olduğu merakla araştırılıyor. Somer Şef'in masaya koyduğu telefonun sahibi belli olacak mı? MasterChef'te diskalifiye gündeme gelir mi? İşte tüm soruların cevapları ve iddialar…

MASTERCHEF'TE KURAL İHLALİ YAPAN YARIŞMACI KİM?

MasterChef'te yaşanan kural ihlali izleyicilerin gündemine oturdu. Programa gizlice sokulan telefonun kime ait olduğu ve kuralı hangi yarışmacının ihlal ettiği tartışılıyor. Sosyal medyada Onur Dikbaş ismi öne çıkarken, resmi açıklama henüz yapılmadı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

MasterChef Türkiye'nin 3 Ekim 2025 tarihli yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Bu bölümde yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken, Somer Şef gizlice getirilen telefonla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef, yeni sezonda da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısında hünerlerini sergileyen yarışmacılar, adeta zamanla yarışıyor.

Heyecan, lezzet ve stratejinin bir araya geldiği bu bölümde tüm gözler hem şeflerin kararlarında hem de yarışmacıların performanslarında olacak.

MASTERCHEF 3 EKİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

