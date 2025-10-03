CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Türkiye’de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren “Marketler pazar günü kapalı mı olacak?” sorusu gündeme geldi. Marketlerin pazar günleri kapalı tutulmasına yönelik teklif ilk kez Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından dile getirildi.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:06 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 11:08
Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı?

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan "Marketler pazar günü kapalı mı?" sorusu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun raporuyla yeniden gündeme geldi. Federasyonun 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunda, marketlerin pazar günleri kapalı tutulması yönünde yeni bir teklif yer aldı. Peki, Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde...

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Gündeme gelen bu soruyu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklif sunması gerekiyor. Ancak şu anda Bakanlığımıza bu yönde bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir." dedi.

Buruk'tan özel görüşme! "Derbiyi sen kazandıracaksın"
Arda Güler tarihi sıçrama yaptı! En değerli 10 Türk futbolcu belli oldu...
CANLI ANLATIM | İsrail'den Sumud'un son teknesi Marinette'ye baskın! | Alıkonulan aktivistler nerede?
Ömer Üründül'den o isme övgü dolu sözler!
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
