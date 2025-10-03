Kira artış oranı Ekim 2025 | Ekim ayı kira zammı belli oldu - Enflasyona göre kira zammı hesaplama

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Son dakika enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira zam oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nün raporuyla birlikte enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekli zamlarında 3 aylık zam farkının yanı sıra kira artış oranı da netlik kazandı. Pandemi döneminde kiralarda uygulanan yüzde 25 zam sınırı, geçen senenin Temmuz ayında sona ererken artık kira zamları ÜFE-TÜFE oranında yapılıyor. Eylül ayında yüzde 39,62 oranında yapılan kiralarda bu ayki oran ve kira zammı hesaplamasını sizler için derledik.

EKİM AYI KİRA ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23 yıllık yüzde 33,29 oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 38,36 olarak hesaplandı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 38,36 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 39,62 olmuştu.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Mevcutta ödenen kira ile TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100'e bölünür. Bu şekilde artış miktarı hesaplanır. Örneğin; kira 1.000 TL ise ve TÜFE ortalaması %15 ise uygulanacak zam artışı 150 TL (1000x15=15000/150=150 TL) olacaktır. Böylece kiracı yeni dönemde 1.150 TL kira ödeyecektir.

2025 EKİM AYI ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Örnek Konut Kirası: 15.000 TL Kira Artış Oranı: 38,36 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 5.754 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 20.754 TL

Örnek Konut Kirası: 20.000 TL Kira Artış Oranı: 38,36 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 7.672 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 27.672 TL

Örnek Konut Kirası: 25.000 TL Kira Artış Oranı: 38,36 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 9.590 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 34.590 TL

Örnek Konut Kirası: 30.000 TL Kira Artış Oranı: 38,36 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 11.508 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 41.508 TL

Örnek Konut Kirası: 35.000 TL Kira Artış Oranı: 38,36 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 13.426 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 48.426 TL

Örnek Konut Kirası: 40.000 TL Kira Artış Oranı: 45,80 Haziran 2025 Kira Artış Tutarı: 15.344 TL HAZİRAN 2025 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 55.344 TL

Açıklanan rakamlara göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 38,36 oldu. Bu oran baz alınarak kira artış oranları belirlenecek.