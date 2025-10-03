GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 3 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 3 Ekim bölümünde gelinler jüri karşısında yeteneklerini sergiledi, izleyiciler ise çeyrek altını kazanan ismi merak etti. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları ile çeyrek altın kazananın bilgileri detaylı olarak paylaşılacak. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün bileziği kim kazandı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 3 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, bileziği kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA 3 EKİM BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Miyase oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2 EKİM 2025 PERŞEMBE

Miyase- 21 puan

Şevval- 11 puan

Tuğba- 14 puan

Hanife- 8 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 EKİM 2025

Tuğba- 19 puan

Miyase- 13 puan

Sevval- 5 puan

Hanife- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2025 SALI

Hanife- 17 puan

Tuğba- 13 puan

Miyase- 8 puan

Sevval- 16 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.