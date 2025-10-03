3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | İzleyiciler, haber kuşağıyla başlayacak saatlerin ardından dizi severleri çekecek yeni bölümleri, tekrarları ve özel yayınları merakla bekliyor. Her kanal kendi izleyici kitlesine yönelik alternatifler sunacak; kimi platformlar drama ağırlıklı, kimileri ise yarışma, talk-show ya da belgesel özellikleriyle dikkat çekecek. Televizyon izleyicileri akşamını planlamak için bu yayın akışlarını gözden geçiriyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Dini

01:20 Gözleri KaraDeniz Dizi

04:00 Kardeşlerim Dizi

06:00 Bir Gece Masalı Dizi

07:00 Kahvaltı Haberleri Haber

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Can Borcu Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Maymunlar Cehennemi Film

00:45 Dönüştürücüler Film

02:30 Poyraz Karayel Dizi

04:45 Baht Oyunu Dizi

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kıskanmak Dizi

02:00 Halef Dizi

04:30 Bay Yanlış Diğer

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Kıskanmak Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Kıskanmak Dizi

22:30 Halef Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Veliaht Dizi

00:15 Kızılcık Şerbeti Dizi

02:45 Veliaht Dizi

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Çarpıntı Dizi

02:30 Baba Ocağı Dizi

04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi

05:30 Söz Dizi

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Dizi Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor

00:15 Cennetin Çocukları Dizi

03:10 3'te 3 Yarışma

04:15 Seksenler Dizi

05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam

06:25 Kalk Gidelim Dizi

09:20 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:30 Gönül Dağı Dizi

17:45 Lingo Türkiye Yarışma

19:00 Ana Haber Haber

19:55 İddiaların Aksine Haber

20:00 Cennetin Çocukları Dizi

23:00 Teşkilat Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye Yarışma

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Haber

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

11:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma