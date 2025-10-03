3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | İzleyiciler, haber kuşağıyla başlayacak saatlerin ardından dizi severleri çekecek yeni bölümleri, tekrarları ve özel yayınları merakla bekliyor. Her kanal kendi izleyici kitlesine yönelik alternatifler sunacak; kimi platformlar drama ağırlıklı, kimileri ise yarışma, talk-show ya da belgesel özellikleriyle dikkat çekecek. Televizyon izleyicileri akşamını planlamak için bu yayın akışlarını gözden geçiriyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Dini
01:20 Gözleri KaraDeniz Dizi
04:00 Kardeşlerim Dizi
06:00 Bir Gece Masalı Dizi
07:00 Kahvaltı Haberleri Haber
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality
13:00 Gün Ortası Haber
14:00 Can Borcu Dizi
16:00 Esra Erol'da Yaşam
19:00 ATV Ana Haber Haber
20:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Maymunlar Cehennemi Film
00:45 Dönüştürücüler Film
02:30 Poyraz Karayel Dizi
04:45 Baht Oyunu Dizi
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi
09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin
11:00 Yaprak Dökümü Dizi
14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma
16:45 Arka Sokaklar Dizi
19:00 Kanal D Ana Haber Haber
20:00 Arka Sokaklar Dizi
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kıskanmak Dizi
02:00 Halef Dizi
04:30 Bay Yanlış Diğer
06:00 Karagül Dizi
07:30 İlk Bakış Haber
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam
12:30 Yasak Elma Dizi
13:30 En Hamarat Benim Yarışma
16:30 Kıskanmak Dizi
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber
20:00 Kıskanmak Dizi
22:30 Halef Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Veliaht Dizi
00:15 Kızılcık Şerbeti Dizi
02:45 Veliaht Dizi
06:00 Aile Dizi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi
12:30 Gelin Evi Yaşam
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality
18:45 Show Ana Haber Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti Dizi
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Çarpıntı Dizi
02:30 Baba Ocağı Dizi
04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi
05:30 Söz Dizi
07:00 İstanbullu Gelin Dizi
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam
16:15 Söz Dizi
19:00 Star Haber Haber
20:00 Dizi Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor
00:15 Cennetin Çocukları Dizi
03:10 3'te 3 Yarışma
04:15 Seksenler Dizi
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam
06:25 Kalk Gidelim Dizi
09:20 Adını Sen Koy Dizi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence
13:15 Seksenler Dizi
14:30 Gönül Dağı Dizi
17:45 Lingo Türkiye Yarışma
19:00 Ana Haber Haber
19:55 İddiaların Aksine Haber
20:00 Cennetin Çocukları Dizi
23:00 Teşkilat Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye Yarışma
00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Haber
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
06:00 Tuzak Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam
09:00 Gel Konuşalım Magazin
11:15 MasterChef Türkiye Yarışma
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma
20:00 MasterChef Türkiye Yarışma