Haberler Haberler 3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

Televizyonseverler, bugün de “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanacak?” sorularının yanıtını arıyor. 3 Ekim 2025 Cuma akşamı; Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 gibi ulusal kanallarda izleyiciler için değişik dizi ve program seçenekleri ekranda olacak. Akşam kuşağında sevilen diziler, eğlence programları ve özel programlarla karşılaşacağız.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 08:40
3 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI | İzleyiciler, haber kuşağıyla başlayacak saatlerin ardından dizi severleri çekecek yeni bölümleri, tekrarları ve özel yayınları merakla bekliyor. Her kanal kendi izleyici kitlesine yönelik alternatifler sunacak; kimi platformlar drama ağırlıklı, kimileri ise yarışma, talk-show ya da belgesel özellikleriyle dikkat çekecek. Televizyon izleyicileri akşamını planlamak için bu yayın akışlarını gözden geçiriyor olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Kim Milyoner Olmak İster? Yarışma

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru Dini

01:20 Gözleri KaraDeniz Dizi

04:00 Kardeşlerim Dizi

06:00 Bir Gece Masalı Dizi

07:00 Kahvaltı Haberleri Haber

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Can Borcu Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı Dizi

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Maymunlar Cehennemi Film

00:45 Dönüştürücüler Film

02:30 Poyraz Karayel Dizi

04:45 Baht Oyunu Dizi

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kıskanmak Dizi

02:00 Halef Dizi

04:30 Bay Yanlış Diğer

06:00 Karagül Dizi

07:30 İlk Bakış Haber

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma Dizi

13:30 En Hamarat Benim Yarışma

16:30 Kıskanmak Dizi

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber Haber

20:00 Kıskanmak Dizi

22:30 Halef Dizi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Veliaht Dizi

00:15 Kızılcık Şerbeti Dizi

02:45 Veliaht Dizi

06:00 Aile Dizi

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah Haber

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk Dizi

12:30 Gelin Evi Yaşam

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Reality

18:45 Show Ana Haber Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti Dizi

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Çarpıntı Dizi

02:30 Baba Ocağı Dizi

04:00 Dürüye'nin Güğümleri Dizi

05:30 Söz Dizi

07:00 İstanbullu Gelin Dizi

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer Yaşam

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen Yaşam

16:15 Söz Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Dizi Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Legia Warszawa - Samsunspor Spor

00:15 Cennetin Çocukları Dizi

03:10 3'te 3 Yarışma

04:15 Seksenler Dizi

05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye Yaşam

06:25 Kalk Gidelim Dizi

09:20 Adını Sen Koy Dizi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse Eğlence

13:15 Seksenler Dizi

14:30 Gönül Dağı Dizi

17:45 Lingo Türkiye Yarışma

19:00 Ana Haber Haber

19:55 İddiaların Aksine Haber

20:00 Cennetin Çocukları Dizi

23:00 Teşkilat Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye Yarışma

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular Haber

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

06:00 Tuzak Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık Yaşam

09:00 Gel Konuşalım Magazin

11:15 MasterChef Türkiye Yarışma

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yarışma

20:00 MasterChef Türkiye Yarışma

