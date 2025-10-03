CANLI SKOR ANA SAYFA
10 Kasım resmi tatil mi? Okullar tatil olacak mı? Devlet daireleri, bankalar ya da özel sektör 10 Kasım’da çalışıyor mu? İşte bu önemli soruların cevabı ve 10 Kasım’ın statüsüne dair detaylı bilgiler haberimizin devamında…

Her yıl Kasım ayı geldiğinde vatandaşların aklında aynı soru beliriyor: 10 Kasım resmi tatil mi? Özellikle öğrenciler, veliler ve çalışanlar bu anlamlı günün dersleri veya mesaiyi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. 10 Kasım resmi tatil mi? Bankalar, okullar, devlet daireleri ve özel sektör bu özel günde çalışmaya devam ediyor mu? Anma törenlerinin gölgesinde kalan bu soruların yanıtı, resmi kaynaklara göre şekilleniyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım'da okullar tatil mi? 10 Kasım'da devlet daireleri açık mı? Detaylar haberimizde...

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Bayramlar ve Genel Tatiller Hakkında yayınlanan kanuna göre, 10 Kasım, resmi tatil günleri arasında yer almamaktadır. 10 Kasım, Atatürk'ü Anma Günü olarak kabul edilir ve her yıl sabah saat 09.05'te tüm yurtta sirenler çalınarak saygı duruşunda bulunulur.

10 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bankalar, noterler, belediyeler ve PTT gibi kamu hizmeti sunan kurumlar 10 Kasım'da hizmet vermeye devam eder. Aynı şekilde özel sektörde de mesai düzeni değişmez.

