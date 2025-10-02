CANLI SKOR ANA SAYFA
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

Yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler bugün kim kazandı ve çeyrek altını hangi gelinin aldığı merak ediyor. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları yakından takip ediliyor. Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, 2 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 11:57
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 2 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 2 Ekim bölümünde gelinler jüri karşısında yeteneklerini sergiledi, izleyiciler ise çeyrek altını kazanan ismi merak etti. Günün puan durumu, gelinlerin ve kayınvalidelerin performansları ile çeyrek altın kazananın bilgileri detaylı olarak paylaşılacak. İzleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 2 Ekim Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta puan durumu!

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 1 EKİM 2025

Tuğba- 19 puan

Miyase- 13 puan

Sevval- 5 puan

Hanife- 5 puan

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 30 EYLÜL 2025 SALI

Hanife- 17 puan

Tuğba- 13 puan

Miyase- 8 puan

Sevval- 16 puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

