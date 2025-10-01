SON DAKİKA: Çankırı'da korkutan deprem! Çankırı'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

CANLI SKOR ANA SAYFA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Çankırı'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli bir paniğe neden olurken, vatandaşlar "Çankırı'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaşırken, Çankırı depreminin verileri de belli oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 12:44 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 13:15
SON DAKİKA DEPREM | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.24'te Çankırı'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açarken vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili ayrıntıları öğrenmek için arayışa geçti. "Çankırı'da deprem kaç şiddetinde oldu?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları sosyal medyada gündem olurken, AFAD ile birlikte Kandilli Rasathanesi de son depremler listesine güncel verileri ekledi. Detaylar haberimizde...

ÇANKIRI'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çankırı'da 3,5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Saat 12.24'te yaşanan sarsıntının merkez üssü Ilgaz olarak belirtilirken, depremin 10,43 kilometre derinlikte meydana geldiği paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremlerinde yer alan bilgilere göre, Çankırı'nın Ilgaz bölgesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.24'te yaşanan sarsıntının 5,0 kilometre derinlikte olduğu açıklandı.

