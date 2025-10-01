Şok Çarşamba fırsatları | 1 - 6 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Lipton Earl Grey 500 g: 149 TL
Lipton Extra Yoğun Earl Grey Tomurcuk 100 g: 59,90 TL
Mis Dilimli Yarım Yağlı Tost Peyniri 1200 g: 305 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 65 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 95 TL
Cafe Crown Klasik Kahve: 99 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 3 kg: 120 TL
Mis Kozalak Tereyeağı 350 g: 135 TL
Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml: 99,50 TL
Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 89 TL
Hacı Şakir Zeytinyağlı Şampuan 500 ml: 65 TL
Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri: 130 TL
Nescafe Classic 2 g: 7,50 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket 100 g: 115 TL
Nescafe Fine Blend 70 g: 89 TL
Nescafe Gold 2 g: 8,50 TL
Nescafe Gold Ekonomik Paket 100 g: 159 TL
Nescafe Coddee Mate 200 g: 69 TL