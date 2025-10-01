CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Şok Çarşamba fırsatları | 1 - 6 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 1 - 7 Ekim kataloğu...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:30
Lipton Earl Grey 500 g: 149 TL
Lipton Extra Yoğun Earl Grey Tomurcuk 100 g: 59,90 TL
Mis Dilimli Yarım Yağlı Tost Peyniri 1200 g: 305 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 65 TL
Mis Yarım Yağlı Taze Peynir 450 g: 95 TL
Cafe Crown Klasik Kahve: 99 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 3 kg: 120 TL
Mis Kozalak Tereyeağı 350 g: 135 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 400 ml: 99,50 TL
Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml: 89 TL
Hacı Şakir Zeytinyağlı Şampuan 500 ml: 65 TL
Bebeland Bebek Bezi Çeşitleri: 130 TL

Nescafe Classic 2 g: 7,50 TL
Nescafe Classic Ekonomik Paket 100 g: 115 TL
Nescafe Fine Blend 70 g: 89 TL
Nescafe Gold 2 g: 8,50 TL
Nescafe Gold Ekonomik Paket 100 g: 159 TL
Nescafe Coddee Mate 200 g: 69 TL

Arzum Practical 2'si 1 Arada Dikey Elektrikli Süpürge AR 4069: 1.499TL
Philips 2000 Serisi PSG2000/20 2400 W Buhar Kazanlı Ütü: 3.599 TL
Kreuzer Akıllı Dijital Banyo Baskülü: 269 TL
Braun 4'ü 1 Arada Tıraş Kiti: 1.299 TL
Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı: 2.799 TL

