Evlilik kredisi başvuru ekranı | Evlilik kredisi başvuru şartları, kimler başvurabilir? Yeni evlenenlere kredi kaç TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yeni evlenen çiftlere yönelik hayata geçirdiği kredi başvurusunda şartlar ve kredi miktarı değişti. Aile ve Gençlik Fonu'nda yapılan güncelleme ile birlikte 18-25 yaş aralığındaki çiftlere verilen kredi 250 bin, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin TL tutarında faizsiz kredi verileceği duyuruldu. Konuya ilişkin ayrıntıları paylaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamaları ile detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:44
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenen 18-29 yaş aralığındaki çiftlere verilen evlilik kredisinin yeni şartlarını duyurdu. Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredilerinde yapılan güncelleme ile birlikte kredilerin tutarı artırılırken başvuru koşullarında da iyileştirmeye gidildi. Peki Evlilik kredisi başvuru şartları, kimler başvurabilir? Yeni evlenenlere kredi kaç TL? İşte başvuru ekranı ve detaylar...

YENİ EVLENENLERE KREDİ KAÇ TL?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı. "Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" ifadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

GELİR ŞARTI İYİLEŞTİRİLDİ

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

e-DEVLET EVLİLİK KREDİSİ | TIKLA BAŞVUR

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

