Haberler Haberler A101 Aldın Aldın | 2 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu

A101 Aldın Aldın | 2 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu

A101 'aldın aldın' kataloğu ile fiyatları düşürdükçe düşürdü. Bu Perşembe Aldın Aldın kataloğunda gıdadan karavana, tiny house'tan beyaz eşyaya, çeyiz ürünlerinden mutfak malzemelerine onlarca ürün en uygun fiyatlarla A101 müşterilerine sunuluyor. Binlerce ürün yelpazesiyle tüm ihtiyacınız A101 ile ayağınıza geliyor. İşte A101'in 2 Ekim tarihli aktüel indirimli ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 11:16
Bonfes Dondurulmış Piliç Döner 1 kg: 179 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg: 109,50 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile: 189 TL
Özsüt Sefer Usta Dondurulmuş Tiramisu 600 g: 179 TL
Pekfood Dondurulmuş Pizza Artizan Mix 560 g: 129 TL
Dondurulmuş Piliç Ciğer: 39,50 TL

Cappy Limonata 1 L: 39,50 TL
Uludağ Gazoz 1 L: 42,50 TL
Samba Kaşkaval Peynirli Patates Cipsi 135 g: 45 TL
Dimes Meyveli İçecek 200 ml: 12,50 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 250 ml: 29,50 TL
Eti Cicibebe Şekersiz Ekmek 125 g: 47,50 TL

Eti Tutku Bold Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 138 g: 33,50 TL
Ülker Kadayıflı Dubai Çikolata 35 g: 36,50 TL
Ülker 9 Kat Kremalı Gofret 39 g: 8,50 TL
ZRoll Protein Bisküvi Muz Kremalı 10x28 g: 49,50 TL
Şimşek Monro Bisküvi 50 g: 6 TL
Eti Çikolata 100 g: 69,50 TL

6500 Flat Tiny House: 385.000 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan: 299.000 TL
Volta VM6 Elektrikli Moped: 59.990 TL
APEC Benzinli Moped: 41.990 TL
Katlanabilir Bisiklet: 5.999 TL
26'' Jant Bisiklet: 3.999 TL

Onvo 65'' Frameless UHD QLED Google TV: 23.999 TL
Grundig 55'' 139 cm Smart 4K UHD Google TV: 21.999 RL
Toshiba 50'' UHD VIDAA TV: 15.999 TL
Taraftar Lisanslı 3'lü Uzatma Kablosu: 349 TL

