A101 Aldın Aldın | 2 Ekim Perşembe aktüel ürünler kataloğu

Bonfes Dondurulmış Piliç Döner 1 kg: 179 TL
Lezita Dondurulmuş Piliç Nugget 1 kg: 109,50 TL
Dondurulmuş Piliç Bonfile: 189 TL
Özsüt Sefer Usta Dondurulmuş Tiramisu 600 g: 179 TL
Pekfood Dondurulmuş Pizza Artizan Mix 560 g: 129 TL
Dondurulmuş Piliç Ciğer: 39,50 TL
Cappy Limonata 1 L: 39,50 TL
Uludağ Gazoz 1 L: 42,50 TL
Samba Kaşkaval Peynirli Patates Cipsi 135 g: 45 TL
Dimes Meyveli İçecek 200 ml: 12,50 TL
Black Bruin Enerji İçeceği 250 ml: 29,50 TL
Eti Cicibebe Şekersiz Ekmek 125 g: 47,50 TL
Eti Tutku Bold Kakao Kremalı Mozaik Bisküvi 138 g: 33,50 TL
Ülker Kadayıflı Dubai Çikolata 35 g: 36,50 TL
Ülker 9 Kat Kremalı Gofret 39 g: 8,50 TL
ZRoll Protein Bisküvi Muz Kremalı 10x28 g: 49,50 TL
Şimşek Monro Bisküvi 50 g: 6 TL
Eti Çikolata 100 g: 69,50 TL