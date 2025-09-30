YDS BAŞVURU EKRANI | YDS/2 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

2025 yılı YDS/2 başvuruları, Yabancı Dil Sınavı adaylarının gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. YDS başvuruları ne zaman başlayacak? ve YDS başvurusu nasıl yapılır? soruları, adaylar tarafından sıkça araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişilen başvuru ekranı, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmalarına olanak tanıyor. Peki, YDS/2 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? YDS başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Detaylar haberimizde...

YDS/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

YDS/2 2025 başvuruları bugün itibarıyla başlıyor.

YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin resmi takvimine göre, başvuru süreci 30 Eylül'den itibaren aktif hale gelecek ve adaylar başvuru işlemlerini yapacak. Takvime göre 2025 YDS/2 başvuruları, 30 Eylül Salı günü başlayacak ve 8 Ekim tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Geç başvurular ise 15 Ekim 2025 tarihinde alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

YDS başvurusu, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://www.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru ekranına giriş yaptıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav tercihlerini tamamlayabiliyor. Ödeme işlemleri ise bankalar aracılığıyla güvenli bir şekilde yapılabiliyor.