TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT projesi detayları | Hiç evi olmayanlara TOKİ - Kampanya tarihi

TOKİ, 250 bin sosyal konut projesinin ardından bu kez de 500 bin konut projesiyle vatandaşları ev sahibi yapıyor. "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" diyen Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin detayları merak konusu oldu. Şehit ve gazilere, emeklilere, gençlere ve üç çocuğu olan ailelere özel kontenjan ayrılacak projenin detaylarını sizler için derledik.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ DETAYLARI

Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ni duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 Bin Sosyal Konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. 500 Bin Sosyal Konut projemizle vatandaşlarımızın konuta erişimini çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız 500 Bin Sosyal Konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA 'KİRALIK TOKİ' KAMPANYASI

Kampanya kapsamında dar gelirli vatandaşlar için ilk kez kiralık konutların da inşa edileceğini duyuran Başkan Erdoğan, "Bu projemizle ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ eliyle hayata geçireceğiz. Sosyal konutlarımızın bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi inşallah rahatlatacağız. 500 bin sosyal konut projemizle vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önu¨mu¨zdeki gu¨nlerde yapacağımız 500 bin sosyal konut tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Kiralık konutlar ise İstanbul'u kapsayacak.

HİÇ EVİ OLMAYANLARA TOKİ

Konut projelerinin hangi illerde, hangi bölgelerde hayata geçirileceği ve her ilde kaç adet konut inşa edileceği gibi detayların yakın zamanda duyurulması bekleniyor. Başvurular, e-Devlet platformunda açılacak özel bir sistem aracılığıyla yapılacak. Önceki projelerde olduğu gibi, başvuru için belirli bir bedel ödenmesi gerekecek. Hangi bankaya peşinat yatırılacağı ve başvuru koşulları gibi bilgiler, proje detaylarıyla birlikte kamuoyuyla paylaşılacak.