MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye 2025 sezonunda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 29 Eylül'de yayınlanan bölümde şeflerin verdiği zorlu görevler yarışmacıları ter döktürdü. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 29 Eylül bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar dokunulmazlık için mücadele ederken gecenin sonunda iki eleme adayı oldu. Peki, 29 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim seçildi? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Deniz ve Furkan oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

Mavi Takım:

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Muratcan

İhsan

Eylül

Çağlar

Kırmızı Takım:

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı