CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef Türkiye’de heyecan her geçen gün artıyor. 29 Eylül akşamı ekranlara gelen yeni bölümde takımlar kıyasıya mücadele ederken izleyiciler, “MasterChef ilk eleme adayı kim oldu?” ve “29 Eylül MasterChef’te dokunulmazlığı kim aldı?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte günün öne çıkan detayları ve eleme potasına giden isimler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 08:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı?

MasterChef eleme adayları kim oldu? 29 Eylül MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef Türkiye 2025 sezonunda eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 29 Eylül'de yayınlanan bölümde şeflerin verdiği zorlu görevler yarışmacıları ter döktürdü. TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye, 29 Eylül bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Takımlar dokunulmazlık için mücadele ederken gecenin sonunda iki eleme adayı oldu. Peki, 29 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim seçildi? İşte MasterChef son bölümde yaşananlar…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayları Deniz ve Furkan oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan mavi takım oldu.

MASTERCHEF TAKIMLAR

Mavi Takım:

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Muratcan

İhsan

Eylül

Çağlar

Kırmızı Takım:

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de büyük hesaplaşma Rize'de!
Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım
F.Bahçe'de flaş Kerem iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı Sergen Yalçın: Abraham'ın omzu çıktı 00:21
Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! Dolmabahçe'de kazanan Kara Kartal! 00:21
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu... 00:21
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 00:21
Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! Özil'den FIFA ve UEFA'ya KKTC çağrısı! 00:21
Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım Arne Slot: G.Saray yenmesi zor bir takım 00:21
Daha Eski
F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! F.Bahçe'den Gökhan Gönül açıklaması! 00:21
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 00:21
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 00:21
G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! G.Saray–Liverpool maçı için flaş tahmin! 00:21
Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! Babel’den G.Saray'a Liverpool uyarısı! 00:21
Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i Buruk'tan forvet kararı! İşte Liverpool maçının 11'i 00:21