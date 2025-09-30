Casper'dan kurumsal dünyaya yeni bir soluk: NevoPro P40 sahneye çıkıyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye’nin teknoloji öncüsü Casper, kurumsal dünyaya özel geliştirdiği yeni markası NevoPro’yu, ilk modeli NevoPro P40 laptop ile tanıttı. NevoPro, Casper’ın kurumsal kullanıcıların ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği yeni ürün gamı olarak konumlanıyor. Serinin ilk modeli olan NevoPro P40; ofis içi kullanımdan sahadaki mobil çalışma koşullarına, toplantıdan uzaktan çalışmaya kadar pek çok farklı senaryoya uyum sağlayarak kurumsal alanda fark yaratıyor.

Kurumların ihtiyaçlarına gerçek çözümler

Kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına tam olarak yanıt vermek üzere geliştirilen NevoPro P40 kurumsal laptop, yüksek işlem gücü sayesinde yoğun iş yüklerinin altından sorunsuzca kalkarken, gelişmiş teknolojik altyapısıyla da maksimum güvenlik sunuyor. Estetik ve sade tasarımıyla dikkat çeken NevoPro P40, kurumların profesyonel imajını destekliyor; kullanıcı dostu deneyimiyle kurumsal ortamlarda fark yaratıyor. Yalın ama iddialı görünümü, teknolojide sadelik ve gücün nasıl bir araya gelebileceğini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Ofis dışında da aktif çalışan profesyoneller için ideal olan NevoPro P40; 1.4 kg hafifliği, 18.1 mm inceliği, 12 saati aşan pil ömrü ve hızlı şarj özelliği ile her an, her yerde yüksek performans sunmaya hazır. İş yapış biçimlerinin hızla evrildiği bu yeni çağda, NevoPro P40 kurumlara sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğe hazır çözümler sunan güçlü bir çalışma arkadaşı oluyor.

Minimalist tasarım, maksimum etki

Logosundan ürün formuna kadar her detayda sadeliğin ve profesyonelliğin ön planda tutulduğu NevoPro P40'ın "az ama öz" ilkesiyle şekillenen tasarımı, siyah ve koyu gri tonlarıyla güveni, sağlamlığı ve kurumsal ciddiyeti yansıtıyor.

Geometrik ve modern yazı karakteri, markaya güçlü bir teknoloji çağrışımı kazandırıyor. Simgelerden arındırılmış yalın yapı ise NevoPro P40'ın forma değil, fonksiyona odaklı olduğunu vurguluyor. Bu yaklaşım, P40'ı sadece bir ürün değil, kurumsal duruşun da bir yansıması haline getiriyor.

Yüksek Performans + Yapay Zekâ Desteği

NevoPro P40, Series 2 Intel Core™ Ultra 7 255H AI gibi ileri nesil işlemcilerle donatılıyor. Entegre NPU ve yapay zekâ destekli işlem özellikleriyle yoğun iş yüklerinde bile kesintisiz ve akıcı bir performans sağlıyor.

Üst Düzey Güvenlik

Parmak izi okuyucu, opsiyonel Intel vPro ve Discrete TPM desteğiyle veriler korunuyor. MIL-STD 810H sertifikasıyla ekstrem sıcaklık, toz ve titreşim ortamlarında bile dayanaklılık sunuyor.

Güç, Mobilite ve Tasarım Dengesi

Sadece 1.4 kg hafifliği ve 18.1 mm inceliğiyle taşınabilirlik sunan cihaz, full metal alüminyum tasarımıyla sağlamlığı da garanti ediyor.

Konfor & Dayanıklılık Detayları

NevoPro P40, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için ergonomik detaylarla tasarlandı. Kavisli makas klavyesi, 200 cc'ye kadar sıvı dökülmesine karşı dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sunarken; üç kademeli tuş aydınlatması sayesinde düşük ışıklı ortamlarda bile rahat bir çalışma imkânı sağlıyor. 16:10 oranlı 14'' FHD ekranı geniş görüş alanı sunarken, 180° menteşe mekanizması ise esnek kullanım kolaylığı getiriyor.

Güçlü Batarya & Hızlı Şarj

60 Whr kapasite sayesinde yoğun kullanımlarda 12 saati aşan çalışma imkânı sunarken, 1 saatte %80 dolum ile kesintisiz çalışma kolaylığı sağlıyor.

Bağlantı ve Port Seçenekleri

Wi-Fi 6E desteği, Thunderbolt 4 bağlantı imkânı, HDMI, RJ-45, SD kart okuyucu ve USB portlar sayesinde esnek bağlantı desteği mevcut.

Çevreci yaklaşım, sürdürülebilir gelecek

Casper NevoPro P40'ın üretiminde kullanılan plastik malzemenin %25'i geri dönüştürülmüş kaynaklardan sağlanıyor. ENERGY STAR enerji verimliliği sertifikasıyla desteklenen cihaz, yalnızca performansı değil aynı zamanda çevresel etkileri de optimize ediyor. Bu sayede, NevoPro P40, teknolojiyle sürdürülebilirliği bir arada sunan bilinçli kurumlar için güçlü bir tercih haline geliyor.

Ürün Linki: https://www.casper.com.tr/casper-nevopro-p40-p-199

Yasal Uyarıdır. Bu İçerikten Turkuvaz Medya Sorumlu Değildir.

