Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.03'te Balıkesir'de deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, vatandaşlar, "Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 12:32
Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.03'te Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. "Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde oldu?", "Hangi şehirlerde hissedildi?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının saat 12.03'te yaşandığı belirtilirken, depremin 16.16 kilometre derinlikte meydana geldiği paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, saat 12.03'te Balıkesir'in Sındırgı bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Sarsıntının 7,6 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

Saran'a çarpıcı eleştiri! "Bu davranışı doğru değil"
Klopp: Tekrar teknik direktörlük yapmayı...
Gözleri KaraDeniz Rize’ye dönüyor
Turgay Ciner'in karanlık işleri yeni değil: Kağıt kaçakçılığından Mercedes soruşturmasına... | FETÖ ile kirli temas: Emrinizdeyim
Samsunspor'dan Ndiaye başvurusu! "F.Bahçe maçında oynasın"
G.Saray taraftarından Liverpool'a sürpriz! Otelin önünde havai fişek patlattılar
