Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD ve Kandilli son depremler

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.03'te Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssüyle ilgili detayları öğrenmek için araştırmalara başladı. "Balıkesir'de deprem kaç şiddetinde oldu?", "Hangi şehirlerde hissedildi?" ve "Merkez üssü neresi?" soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olan sarsıntının saat 12.03'te yaşandığı belirtilirken, depremin 16.16 kilometre derinlikte meydana geldiği paylaşıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, saat 12.03'te Balıkesir'in Sındırgı bölgesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Sarsıntının 7,6 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.