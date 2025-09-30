30 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

30 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve programlar var? 30 Eylül 2025 TV yayın akışı gündemdeki yerini aldı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'de yayınlanacak yapımlar belli oldu. Televizyon izleyicileri, 30 Eylül TV yayın akışı ile bugünün programlarını araştırıyor. Popüler diziler, sinema filmleri ve eğlenceli yarışmalar ekranda olacak. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 yayın akışında neler var? İşte 30 Eylül Salı yayın akışı ve akşam ekranında öne çıkanlar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz

01:30 Aşk ve Gözyaşı

04:00 Kardeşlerim

06:00 Bir Gece Masalı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Uzak Şehir

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Orta Direk Şaban

21:45 Orta Direk Şaban

23:45 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Halef

01:45 Kıskanmak

03:45 İnadına Aşk

04:30 Bay Yanlış

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Halef

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kızılcık Şerbeti

01:45 Bahar

04:00 Veliaht

06:00 Aile

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bana Masal Anlatma

00:40 Greenland: Son Sığınak

03:10 Bana Masal Anlatma

05:20 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

13:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Cennetin Çocukları

00:30 Cennetin Çocukları

02:10 Teşkilat

04:35 Lingo Türkiye

05:40 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:30 Kalk Gidelim

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Cennetin Çocukları

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

22:00 Galatasaray - Liverpool