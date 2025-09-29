TÜİK Eylül ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı beklentileri ne yönde?

Enflasyon rakamları, memur maaşları, emekli aylıkları ve kira artış oranları gibi ekonomik göstergelerin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle hem kamu çalışanları, hem emekliler hem de kiracılar, Eylül ayı enflasyon verilerini merakla bekliyor. Peki, 2025 Eylül ayı enflasyonu hangi tarihte açıklanacak ve piyasa beklentileri nasıl şekilleniyor? TÜİK'in duyuru takvimi ve uzman yorumlarıyla enflasyon tahminleri bu soruların cevabını veriyor. Peki, TÜİK Eylül 2025 enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Eylül 2025 enflasyon beklentileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilerle şekilleniyor. TCMB'nin Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 22,25'e, reel sektörün beklentisi yüzde 36,80'e ve hane halkının beklentisi ise yüzde 52,99'a geriledi.

Ancak, TCMB'nin Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi bir önceki anketteki yüzde 1,97'den yüzde 2,04'e yükseldi. Aynı ankette, cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.