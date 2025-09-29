KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU 📢 KPSS-2025/5 tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS-2025/5 tercihleri ne zaman başlıyor ve hangi tarihlerde sona eriyor? Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımı için ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih işlemleri nasıl yapılacak ve adaylar hangi pozisyonlara başvurabilir? KPSS 2025/5 tercih kılavuzunu dikkatle incelemek neden önemli? Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle nasıl gerçekleştirecek? İşte KPSS-2025/5 ile ilgili tüm merak edilen tarihleri, tercih kurallarını, başvuru detaylarını ve sözleşmeli sağlık personeli alımı sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri kapsayan kapsamlı bilgiler...

KPSS 5 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS-5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN