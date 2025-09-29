HAC KURA TAKVİMİ: Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac kurası sonuçları nasıl sorgulanır?

Hac başvuruları ve kayıt yenileme süresi 30 Eylül 2025'e kadar uzatıldı. 2026 yılı hac kuraları hangi tarihte yapılacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek sorularının cevabı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, başvuru yapanların konaklama seçeneklerini dikkatle seçmesini öneriyor. Kura sonuçları, başvuru sahipleri tarafından online olarak kolayca sorgulanabilecek. Bu süreç, milyonlarca Müslümanın hac planlaması için büyük önem taşıyor. Peki, Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek? Hac kurası sonuçları nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri, 2026 yılı hac kayıt yenileme süresiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Genel Müdür Remzi Bircan, başvuruların 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

HAC KURASI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekimi, ekim ayında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar, kura sonuçlarıyla birlikte hac programına ilişkin bilgileri öğrenebilecek.

HAC KURASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN