Ziraat Türkiye Kupası
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 29 Eylül Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 29 Eylül Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 29 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta yemek programında yeni haftada gelinler en güzel tabağı hazırlamak için yarışıyor, kayınvalideler puanları veriyor. Haftanın ilk gününde avantajı kim yakalayacak? 📺

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 12:24
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | 29 Eylül Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yemek programı yeni haftaya bomba gibi bir bölümle başlıyor. Pazartesi günü ekrana gelecek olan programda rekabet yeniden alevlenirken, izleyiciler yine heyecan dolu anlara tanıklık edecek. Bugün yarışmayı kim kazanacak, kim çeyrek altını alacak? İzleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 29 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Kanal D'nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana geliyor! Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu Gelinim Mutfakta hafta içi her gün sizlerle. Gelinim Mutfakta yemek programının bugün yayınlanacak bölümün ardından gelişmelerle ilgili yeni bilgilendirme yapacağız. Takipte kalın!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Geçen hafta Cuma gününün çeyrek altın kazanan gelini Miyase olmuştu. Bugün çeyrek altının kim kazanacağı günün merak sorusu. Gelinim Mutfakta yemek programının bugün yayınlanacak olan bölümünün ardından gelişmeleri aktaracağız. Takipte kalın!

GELİNİM MUTFAKTA 29 EYLÜL PUAN DURUMU

Geçen hafta cuma günü açıklanan puan durumunda; Miyase:20, Kader:14, Tuğba:12, Hanife:11 olarak açıklandı.

haftanın toplam puan durumunda yarışmacılar; Miyase:83, Tuğba:73, Hanife:72, Kader:67 olarak açıklandı. Cuma günü puan durumuna göre elenen oyuncu Kader, yarışmaya veda etti.

Gelinim Mutfakta yemek programının bugün yayınlanacak olan bölümünün ardından gelişmeleri aktaracağız. Takipte kalın!

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, Türk müziğinin sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra son yıllarda televizyon ekranlarında da adından söz ettiren başarılı bir sunucudur. Sanat hayatına müzikle adım atan Hünel, uzun yıllar boyunca arabesk ve Türk sanat müziği türlerinde albümler çıkarmış, sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken sanatçı, son dönemde özellikle Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğu ile geniş kitleler tarafından tanınmaktadır.

