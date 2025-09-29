CANLI SKOR ANA SAYFA
29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

29 Eylül Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak ediliyor. İzleyiciler, “Bugün televizyonda neler var?” sorusunun cevabını araştırıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve NOW TV gibi kanalların 29 Eylül Pazartesi yayın akışı belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var?

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 08:57 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 08:59
29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı!

29 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Hangi diziler ve filmler ekranlarda olacak? TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışıyla izleyicilere dopdolu bir gün sunuyor. Birçok kişi, bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayında olacağını merak ediyor. Peki, 29 Eylül Pazartesi günü televizyonda hangi diziler ve programlar var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Uzak Şehir
  • 00:15 - Arka Sokaklar
  • 03:00 - Poyraz Karayel
  • 05:00 - Kuzey Güney

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:43 – İstiklal Marşı
  • 05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
  • 06:35 - Kalk Gidelim
  • 09:20 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:30 – Cennetin Çocukları
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 – İddiaların Aksine
  • 20:00 – Cennetin Çocukları
  • 02:10 - Seksenler
  • 04:35 - Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Aile
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Veliaht
  • 23:15 - Kızılcık Şerbeti
  • 01:45 - Bahar
  • 04:00 - Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 - İstanbullu Gelin
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Greenland Son Sığınak
  • 22:30 - Greenland Son Sığınak
  • 00:30 - Baba Ocağı
  • 03:00 - Dürüye'nin Güğümleri
  • 05:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Gözleri Karadeniz
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Panda Planı
  • 22:25 - Aşk ve Gözyaşı
  • 01:30 - Gözleri Karadeniz
  • 04:00 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 13:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
  • 03:30 - Gel Konuşalım

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
  • 20:00 – Kıskanmak
  • 22:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
  • 01:45 - Kıskanmak
  • 03:45 - İnadına Aşk
  • 04:30 - Bay Yanlış
  • 06:00 - Karagül

ATV CANLI YAYIN

