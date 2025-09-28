CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 29,44 olarak ölçüldü. İşte 28 Eylül 2025 Pazar İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 10:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 28 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %2,18 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %50,94 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 28 Eylül Pazar günü yüzde 29.44 olarak ölçüldü.

💦28 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 28 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 29,44 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %20,87

🚿 Darlık Barajı: %43,76

🚿 Elmalı Barajı: %50,94

🚿 Terkos Barajı: %35,57

🚿 Alibey Barajı: %17,45

🚿 Büyükçekmece Barajı: %33,37

🚿 Sazlıdere Barajı: %31,29

🚿 Istrancalar Barajı: %21,35

🚿 Kazandere Barajı: %2,18

🚿 Pabuçdere Barajı: %17,47

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Torreira'nın durumu belli oldu!
Arda Güler İspanya'da gündem oldu!
DİĞER
Mauro Icardi rekor peşinde! Galatasaray efsanesini geride bırakacak...
Beyaz Saray'daki görüşmenin şifreleri! Trump uçak rozetini neden taktı? Yemekte ne vardı? Erdoğan-Trump görüşmesi İsrail'e mesaj mı?
F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar!
Tedesco'nun tazminatındaki flaş gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metz-Le Havre maçı detayları! Metz-Le Havre maçı detayları! 09:28
F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Antalyaspor maçı öncesi son notlar! 09:15
F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar! F.Bahçe'de Gökhan Gönül için flaş karar! 09:06
Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Nice-Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 08:49
Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! Maçın ardından Onuachu'ya büyük övgü! 08:32
Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 28 Eylül 2025 07:38
Daha Eski
Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! Tekke'den maç sonu dikkat çeken açıklama! 01:20
7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor! 01:20
Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz için sakatlık açıklaması! 01:20
Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! Can Uzun şov yapmaya devam ediyor! 01:20
İrfan Can için yönetim harekete geçecek! İrfan Can için yönetim harekete geçecek! 01:20
Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... Kruse'den Sane itirafı! Galatasaray ve transfer... 01:20