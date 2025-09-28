28 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI 📺Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 canlı yayın akışı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
28 Eylül Pazar günü televizyonda hangi dizi, film ve programların ekrana geleceği merak ediliyor. İzleyiciler, “Bugün televizyonda neler var?” sorusunun cevabını araştırıyor. TRT 1, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV ve Fox TV gibi kanalların 28 Eylül Pazar yayın akışı belli oldu.

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:26 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 07:30
28 EYLÜL PAZAR TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Hangi diziler ve filmler ekranlarda olacak? TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışıyla izleyicilere dopdolu bir gün sunuyor. Birçok kişi, bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayında olacağını merak ediyor. Peki, 27 Eylül Cumartesi günü televizyonda hangi diziler ve programlar var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Can Borcu

15: 50 Gözleri Karadeniz

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Aşk ve Gözyaşı

02: 30 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Japon İşi

15:30 Veliaht

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Veliaht

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

14.30 Yasak Elma

16.30 Kıskanmak

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Ölümlü Dünya 2

22.30 Halef: Köklerin Çağrısı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yabancı Sinema

22:15 Yerli Sinema

ATV CANLI YAYIN

