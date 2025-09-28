28 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI 📺Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, NOW TV, TRT 1 canlı yayın akışı!

28 EYLÜL PAZAR TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Hangi diziler ve filmler ekranlarda olacak? TRT 1, Show TV, Kanal D, Star TV ve TV8 yayın akışıyla izleyicilere dopdolu bir gün sunuyor. Birçok kişi, bugün televizyonda hangi dizilerin ve filmlerin yayında olacağını merak ediyor. Peki, 27 Eylül Cumartesi günü televizyonda hangi diziler ve programlar var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Can Borcu
15: 50 Gözleri Karadeniz
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Aşk ve Gözyaşı
02: 30 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:30 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Veliaht
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.30 Yasak Elma
16.30 Kıskanmak
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Ölümlü Dünya 2
22.30 Halef: Köklerin Çağrısı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yabancı Sinema
22:15 Yerli Sinema