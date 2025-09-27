CANLI SKOR ANA SAYFA
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 📢 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca adayın merakla takip ettiği KPSS sonuçları açıklandı mı? sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın en kritik aşamalarından biri olan Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumlarının sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu ise adayların yoğun araştırma konusu oluyor.

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:26
KPSS sonuçları açıklandı mı? Kamu kurumlarında görev almak isteyenlerin girdiği bu sınavın ardından KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? merakı her geçen gün artıyor. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adayların kariyer yolculuğunu belirleyecek. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve süreçle ilgili tüm güncel bilgiler…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların 22 adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

