KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 📢 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları açıklandı mı? Kamu kurumlarında görev almak isteyenlerin girdiği bu sınavın ardından KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? merakı her geçen gün artıyor. ÖSYM'nin açıklayacağı sonuçlar, tercih sürecinin başlamasıyla birlikte adayların kariyer yolculuğunu belirleyecek. İşte KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ve süreçle ilgili tüm güncel bilgiler…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların 22 adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.

