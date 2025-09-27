CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 30'un altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 29,87 olarak ölçüldü. İşte 27 Eylül Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 09:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 27 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 27 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %2,61 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %51,46 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 27 Eylül Cumartesi günü yüzde 29.87 olarak ölçüldü.

💦27 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 27 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 29,87 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 27 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %22,16

🚿 Darlık Barajı: %44,42

🚿 Elmalı Barajı: %51,46

🚿 Terkos Barajı: %36,51

🚿 Alibey Barajı: %17,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %34,04

🚿 Sazlıdere Barajı: %31,8

🚿 Istrancalar Barajı: %20,9

🚿 Kazandere Barajı: %2,61

🚿 Pabuçdere Barajı: %18,59

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Maçın ardından dikkat çeken sözler!
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Sergen Yalçın 10’u buldu, 1’i kaldı! Deneyimli teknik adamdan kadro kararı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı | İtirafçı çalışan anlattı: "Mansur Yavaş'ın onayı olmadan kesinlikle yapılamazdı"
Tedesco'nun F.Bahçe'deki kariyeri o maça bağlı!
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken sözler! Maçın ardından dikkat çeken sözler! 08:53
Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 27 Eylül Cumartesi 2025 08:31
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Daha Eski
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05