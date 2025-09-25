Erzurum deprem son dakika | Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hangi illerden hissedildi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ERZURUM DEPREM SON DAKİKA | Erzurum'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşlarda paniğe sebep oldu. AFAD'ın merkez üssünü Aşkale ilçesi olarak açıkladığı sarsıntının şiddeti 4.4 olarak ölçüldü.

ERZURUM AŞKALE'DE 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Aşkale olan 4.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini ilk etapta 4.0 olarak ölçüp ardından revize etti.

ERZURUM'DAKİ DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Erzurum'da meydana gelen 4.4 şiddetindeki depremin başta merkez üssü Aşkale olmak üzere Erzurum'un ilçeleri ve çevre illerden hissedildiği öğrenildi. Kentin batı bölgesinde kaydedilen sarsıntı Bayburt, Erzincan, Bingöl ve Muş'un bazı ilçelerinde de hissedildi.