Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.450 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 8.990 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.190 TL
Philips Air Fryer: 3.790 TL
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.990 TL
65 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 39.900 TL
55 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 32.900 TL
Acqua Tavan Boyası: 499 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya: 399 TL
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör+35 g Yapıştırıcı: 89 TL
Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri: 179 TL
Chef's Kek Kalıbı: 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri: 35 TL
Kağıt Sufle Kabı: 29 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 99 TL
Hamur Kazıyıcı/Pizza Ruleti Çeşitleri: 149 TL