Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve çeyiz ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 26 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 10:16
Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.450 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 8.990 TL
Kumtel 70 L XXL Midi Fırın: 3.190 TL
Philips Air Fryer: 3.790 TL
Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi: 15.990 TL

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

65 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 39.900 TL
55 İnç 4K HDR10 Nanocell TV: 32.900 TL
Acqua Tavan Boyası: 499 TL
Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya: 399 TL
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör+35 g Yapıştırıcı: 89 TL

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Tek Fiyat Çelik Pastacılık Ürünleri: 179 TL
Chef's Kek Kalıbı: 149 TL
Silikon Muffin Kalıbı Çeşitleri: 35 TL
Kağıt Sufle Kabı: 29 TL
Silikon Kek Kalıbı Çeşitleri: 99 TL
Hamur Kazıyıcı/Pizza Ruleti Çeşitleri: 149 TL

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Desenli Emaye Tencere: 429 TL
Tek Fiyat Emaye Ürünler: 319 TL
Pasta Tabağı: 219 TL
Makarna Tabağı: 89 TL
Dikdörtgen Servis Tabağı: 79 TL
2 Bölmeli Servis Tabağı: 89 TL
Cam Kurabiyelik: 129 TL
Çift Cidarlı Renkli Cam Kupa: 219 TL
Cam Kupa: 125 TL

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Softy Çift Kişilik Battaniye: 529 TL
Düğmeli Pijama Takımı Kadın: 369 TL
Softy Tek Kişilik Battaniye: 499 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 299 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 225 TL

Bim 26 Eylül aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Friends Meyveli İçecek Plaj Standı: 645 TL
Frinds Plaj Su Motoru: 375 TL
Polis Arabası: 399 TL
Şehir Başlangıç Setleri: 449 TL
Monster Truck Power Arabalar: 299 TL
Tekli Arabalar: 99 TL

