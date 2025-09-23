CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım? KPSS 2025 atama puanları açıklandı mı? KPSS 2025 taban puanları listesi nereden öğrenilir?

KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım? KPSS 2025 atama puanları açıklandı mı? KPSS 2025 taban puanları listesi nereden öğrenilir?

2025 yılına dair KPSS atama ve taban puanları 2025 merak edilen konuların başında geliyor. Özellikle KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralığında olan adaylar, bu puanlarla hangi kurumlara atanabileceklerini araştırıyor. “KPSS atama ve taban puanları 2025 belli oldu mu?” sorusu, sosyal medyada ve forumlarda sıklıkla sorulan başlıca sorulardan biri haline geldi.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:48
KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım? KPSS 2025 atama puanları açıklandı mı? KPSS 2025 taban puanları listesi nereden öğrenilir?

2025 yılında yapılacak kamu personeli alımlarıyla ilgili merak edilenlerin başında KPSS atama ve taban puanları 2025 geliyor. Binlerce aday, aldıkları puanlarla hangi kurumlara yerleşebileceklerini araştırıyor. Özellikle KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan aralığında olan adaylar, "Bu puanla atanabilir miyim?" sorusuna net bir yanıt arıyor. Peki, KPSS 50,55,60, 65,70,75 ve 80 puanla nereye atanırım? KPSS 2025 atama puanları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE ATANIRIM?

KPSS 75 puan ve üzeri alanlar ise genellikle belediyeler, üniversiteler ve bakanlıklar tarafından açılan kadrolarda değerlendirme şansı yakalıyor. KPSS atama ve taban puanları 2025 kapsamında bu puan aralığında olan adaylar, tercih döneminde dikkatli bir araştırma yaparak atanma şanslarını artırabilir.

KPSS 65 ile 70 puan arası olan adaylar için atama şansı daha sınırlı olsa da, özellikle sözleşmeli personel alımlarında ve yerel yönetimlerde bazı kadrolara girme ihtimali bulunuyor. Bu seviyedeki adaylar, KPSS atama ve taban puanları 2025 listesini detaylı inceleyerek hangi kadroların kendilerine uygun olduğunu analiz etmeli.

KPSS 60 ve altındaki puanlara sahip olan adaylar için ise atama ihtimali oldukça düşüktür. Ancak bazı sözleşmeli alımlarda, özellikle il özel idareleri veya belediyelerin düşük talep gören ilanlarında şans yakalamak mümkün olabilir. Elbette bu durumda, diğer kriterlerin de (yaş, mezuniyet bölümü, ikamet şartı vs.) sağlanması gerekir.

KPSS 2025 ATAMA PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, 2025 KPSS Lisans sonuçlarını 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açacak.

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

Sınav kapsamında personel alımı yapacak kurum ve kuruluşların ilgilendikleri puan türleri şöyle: KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

Anasayfa
