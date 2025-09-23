CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli, Kasım ara tatili için araştırmalara başladı. Yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil heyecanla beklenirken bir hafta sürecek bu ara, 2025-2026'nın ilk tatili olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimi yayımlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri de belli olurken arama motorlarında sorgulanan 'Ara tatil ne zaman 2025? | Okullar ne zaman tatil olacak? Kasım tatili hangi tarihte?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:03
ARA TATİL NE ZAMAN 2025? | Türkiye'de milyonlarca öğrenci ve veli, yoğun eğitim maratonunun ortasında nefes alacak ara tatil dönemi için geri sayıma başladı. 2025 yılı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında okulların açılışından itibaren tatil takvimi netleşirken MEB'in resmi çalışma takvimine göre, Kasım ayı ara tatili başta olmak üzere okulların kapanış ve açılış tarihleri de belli oldu. İşte Kasım ara tatili tarihleri...

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK? KASIM TATİLİ HANGİ TARİHTE?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü okulların açılmasıyla başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Bu süreçte, iki ara tatil, yarıyıl tatili ve resmi bayram tatilleri, öğrencilerin dinlenmesine olanak sağlayacak. İlk ara tatil olan Kasım ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonuyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek bu tatilin ardından 17 Kasım Pazartesi günü dersbaşı yapılacak.

MEB TATİL TAKVİMİ 2025-2026

Birinci Dönem Ara Tatili (Kasım Tatili): 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Hafta sonuyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek bu tatilin ardından okullar, 17 Kasım Pazartesi günü dersbaşı yapacak.

Yarıyıl Tatili: Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erdiğinde, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma bitecek 10 günlük tatil devreye girecek.

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 arasında yapılacak. Bu tatil, Ramazan Bayramı arifesiyle örtüşerek uzatılabilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar, 26 Haziran 2026'da kapanarak yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.

