1. Dönem ara tatili ne zaman? 📌 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Yoğun geçen eğitim maratonunda öğrencilerin dört gözle beklediği 1. dönem ara tatili için geri sayım başladı. 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki,1. dönem ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

1. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapılacak. Bu nedenle hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun geçen ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.