CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 1. Dönem ara tatili ne zaman? 📌 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

1. Dönem ara tatili ne zaman? 📌 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olan “1. dönem ara tatili ne zaman?” sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı takvimle netlik kazandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatiller MEB tarafından duyuruldu. Peki, Birinci dönem ara tatili ne zaman?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 09:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
1. Dönem ara tatili ne zaman? 📌 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Yoğun geçen eğitim maratonunda öğrencilerin dört gözle beklediği 1. dönem ara tatili için geri sayım başladı. 2025-2026 MEB ara tatiller ne zaman? sorusu gündemdeki yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki,1. dönem ara tatili ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

1. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapılacak. Bu nedenle hem öğrenciler hem de öğretmenler için yoğun geçen ilk dönemin ardından dinlenme fırsatı olacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

REKLAM - Türk Telekom
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri...
DİĞER
Sadettin Saran ilk icraatı için geri sayımda! Efsane isimler dönüyor…
Son dakika: CHP'li ABB'de konser vurgunu! 13 gözaltı... Takvim.com.tr talanı yazmıştı... Kime ne kadar para verildi?
Şampiyonluk oranları güncellendi!
F.Bahçe'de Tedesco için kritik viraj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... Sneijder'den Mou'ya: Türklere söyledikleri... 10:49
Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman? 10:36
Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu Diego Carlos İtalya'ya damga vurdu 10:23
F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre... 10:14
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 10:11
Fenerbahçe Zagreb sınavında Fenerbahçe Zagreb sınavında 10:07
Daha Eski
Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? Çorum FK-Serik Spor maçı ne zaman? 10:00
Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı Ahmet Çakar: Ligin tadı kaçtı 09:37
Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? Iğdır FK-Hatayspor maçı ne zaman? 09:32
Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? Boluspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 09:16
Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... Fenerbahçe'de o isimler sınıfta kaldı! Tedesco'nun kararı... 09:09
"Torreira'yı örnek alsın" "Torreira'yı örnek alsın" 08:41