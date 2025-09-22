CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler! Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?

Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler! Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Konyaspor maçının muhtemel 11'leri merak ediliyor. Futbolseverler, Galatasaray-Konyaspor maçı muhtemel 11'ler kim? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak? Galatasaray muhtemel 11'de kimler var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 16:48
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler! Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?

Süper Lig'de haftanın en çok konuşuşulacak karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Konyaspor mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, zorlu mücadele öncesinde Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'ler konusunu yoğun şekilde araştırmaya başladı. Galatasaray'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı büyük merak konusu olurken, Konyaspor'un da nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı şimdiden tartışılıyor. "Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?" ve "Galatasaray muhtemel 11'de kimler var?" sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor maçında kim oynayacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Konyaspor karşılaşması 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

REKLAM - Türk Telekom
Ali Koç'tan Frankfurt'a '5 kez teşekkür'!
DİĞER
Marketler pazar günleri kapalı mı olacak?
Başkan Erdoğan'a zaman ayarlı saldırı: CIA aparatı Michael Rubin sahneye çıktı!
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama!
G.Saray'da Buruk'tan radikal değişiklik!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Zagreb maçı hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de Zagreb maçı hazırlıkları başladı! 15:55
Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi! Beşiktaş'ta Kayserispor mesaisi! 15:40
Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Kayserispor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 15:29
Banza resmen Al Jazira'da! Banza resmen Al Jazira'da! 15:16
G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! G.Saray-Konyaspor maçı öncesi son notlar! 14:50
Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! Ünlü gazeteciden Onana için flaş açıklama! 14:47
Daha Eski
Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? 14:45
Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! Fernandes'e Rusya'da sert eleştiri! 14:35
Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? Osimhen Konyaspor maçında oynayacak mı? Victor Osimhen ne zaman sahalara dönecek? 14:27
26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 26 Eylül hangi burç? 26 Eylül burcu özellikleri nelerdir? 14:13
Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... Montella Çizme basınına konuştu! Kenan ve Hakan... 13:38
Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman? 13:15