Galatasaray Konyaspor muhtemel 11'ler! Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?

Süper Lig'de haftanın en çok konuşuşulacak karşılaşmalarından biri olan Galatasaray Konyaspor mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, zorlu mücadele öncesinde Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor muhtemel 11'ler konusunu yoğun şekilde araştırmaya başladı. Galatasaray'ın sahaya hangi oyuncularla çıkacağı büyük merak konusu olurken, Konyaspor'un da nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı şimdiden tartışılıyor. "Galatasaray Konyaspor maçında kim oynayacak?" ve "Galatasaray muhtemel 11'de kimler var?" sorularının cevabı araştırılıyor. Peki, Galatasaray TÜMOSAN Konyaspor maçında kim oynayacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Konyaspor karşılaşması 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak maç beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Galatasaray-Tümosan Konyaspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir