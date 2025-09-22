CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | 23 Eylül BİM indirimli ürünler neler? BİM aktüel kataloğu yayımlandı mı?

BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | 23 Eylül BİM indirimli ürünler neler? BİM aktüel kataloğu yayımlandı mı?

23 Eylül BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı ve alışveriş tutkunları için büyük fırsatlar sunuyor. Haftalık olarak güncellenen aktüel ürünler listesiyle, 23 Eylül BİM indirimli ürünler raflarda yerini aldı. Alışveriş planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar, "23 Eylül BİM indirimli ürünler neler?" sorusuna yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 09:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | 23 Eylül BİM indirimli ürünler neler? BİM aktüel kataloğu yayımlandı mı?

Alışveriş planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar, "23 Eylül BİM indirimli ürünler neler?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulan ürünler arasında ayçiçek yağı, zeytinyağı, pirinç, yoğurt, peynir ve çikolata gibi pek çok temel tüketim ürünü yer alıyor. Özellikle büyük ambalajlı ve ekonomik paketler, BİM'in uygun fiyat politikasıyla birleşince alışveriş listelerinde ilk sıralarda yerini alıyor. Peki, 23 Eylül BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Detaylar haberimizde...

BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

23 Eylül BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı ve alışveriş tutkunları için büyük fırsatlar sunuyor. Haftalık olarak güncellenen aktüel ürünler listesiyle, 23 Eylül BİM indirimli ürünler raflarda yerini aldı.

🧴 Temel Gıda ve Yağ Ürünleri

  • Mutfak Kanola Yağı 5 L – 349 TL

  • Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı 500 ml – 125 TL

  • Efsane Pilavlık Pirinç 5 kg – 175 TL

  • Tat Domates Püresi 680 g – 29,50 TL

  • Torku Üzüm Pekmezi 400 g – 79,50 TL

  • Serel Tahin 1000 g – 159,50 TL

  • Zühre Ana Ananas Sirkesi 500 ml – 125 TL

  • Fermeden Elma Sirkesi 500 ml – 32,50 TL

  • Kent Karbonat 1 kg – 54,50 TL

🥒 Zeytin ve Turşu Ürünleri

  • Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 g – 79,50 TL

  • Zeytino Siyah Zeytin 1000 g (261-290 adet/kg) – 169 TL

  • Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 g (201-260 adet/kg) – 150 TL

🍞 Unlu Mamuller ve Kahvaltılıklar

  • Unlüx Ekmek Lavaş 540 g (10'lu) – 39,50 TL

  • Fatira Dilimli Köy Ekmeği 300 g – 19,75 TL

  • Duru Keten Tohumu 10x8 g – 17,50 TL

  • Duru Chia Tohumu 10x8 g – 22,50 TL

  • Sanitta Soğan & Sarımsak Tozu 50 g – 15 TL

  • Güzin Susam 200 g – 44,50 TL

🍯 Reçel & Sos & Ketçap & Mayonez

  • Metin Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 1000 g – 79,50 TL

  • Burcu Sos Çeşitleri (Buffalo Wings 270 g, Jalapeno 310 g) – 49,50 TL

  • Tukaş Ketçap 1000 g – 49,50 TL

  • Tukaş Mayonez 840 g – 49,50 TL

  • Gülsan Topping Sos (Çikolatalı, Karamelli, Meyveli – 350 g) – 42,50 TL

🥛 Süt & Yoğurt & Ayran

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g – 89,50 TL

  • Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 g – 84,50 TL

  • Dost Ayran 2 L – 55 TL

  • Yörükoğlu Ayran 170 ml – 7,50 TL

🧈 Peynir & Tereyağı

  • Yörükoğlu Tereyağı 1000 g – 369 TL

  • Peysan Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 g (Teneke) – 349 TL

  • Gündoğdu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g – 259 TL

  • Peysan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g – 229 TL

  • Peysan Tam Yağlı Kaşar Peyniri 600 g – 179 TL

  • Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 g (Zeytinli, Kekikli, Sarımsaklı) – 39,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir 500 g – 89,50 TL

  • Muratbey Topi Peynir 200 g – 99 TL

  • Muratbey Burgu Peynir 200 g – 99 TL

🥩 Et ve Şarküteri Ürünleri

  • Erpiliç Piliç Baget 1 kg (Donuk) – 59,90 TL

  • Pınar Açıkbüfe Hindi Sosis 430 g – 79 TL

  • Namet Dana Macar Salam 2x50 g – 45,50 TL

  • Danet Dana Kebap 270 g (Donuk) – 149 TL

  • Maret Hindi Füme 110 g – 39,50 TL

  • Gedik Piliç Schnitzel 700 g (Donuk) – 79 TL

🍫 Atıştırmalık & İçecek & Kahvaltılık

  • Ahmad Tea Demlik Süzen Poşet Çay 40'lı – 89 TL

  • Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL

  • Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 g – 149,50 TL

  • Kellogg's Special K 400 g (Kırmızı Meyveli & Bitter Çikolatalı) – 92,50 TL

  • Kellogg's Şeker İlavesiz Granola 250 g (Çeşitli) – 92,50 TL

  • Nescafe Matinal Kahve 100 g – 109 TL

  • Nestle Mocha Cappuccino 25 g – 7,50 TL

  • İçim Fit Kakaolu Süt 400 ml – 42,50 TL

  • Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml – 27,50 TL

  • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L – 72,50 TL

  • Torku Sütlü Kremalı Bisküvi (36x83 g) – 39,50 TL

  • Gusto 6'lı Çikolatalı Kruvasan 240 g – 65 TL

  • Şek Schogetten Çilek Aromalı Çikolata 100 g – 75 TL

  • Şek Çilekli Quark 140 g – 37,50 TL

🍜 Hazır Ürünler & Diğer

  • Superfresh Milföy Hamuru 1000 g (Donuk) – 99 TL

  • Feast Tırtıklı Ufo Patates 1000 g (Donuk) – 89,50 TL

  • Dudomi Noodle Körili 700 g (10'lu Paket) – 75 TL

  • Wasa Gevrek Ekmek 275 g – 79 TL

  • Tada Mısır Konservesi 400 g – 15 TL

  • Sitoğlu %100 Nar Ekşisi 340 g – 72,50 TL

  • Top Sleeve Oyuncaklı Sakız 8 g – 9,90 TL

REKLAM - Türk Telekom
Buruk'tan Sane için flaş karar!
DİĞER
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan bomba karar! Görevinden ayrılıyor mu? SABAH Spor açıklıyor...
Suriye'de SDG'ye operasyon olacak mı? Başkan Erdoğan Trump'la gündemi A Haber'e açıkladı: "Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir"
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Konyaspor maçında...
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! Maçın ardından dikkat çeken eleştiri! 08:51
Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi Bugünkü maçlar 22 Eylül Pazartesi 08:20
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı Ferdi'ye büyük onur! Kariyerinde bir ilki yaşadı 00:25
Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! Barcelona 3 puanı 3 golle aldı! 00:25
Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! Tedesco: F.Bahçe taraftarından özür diliyorum! 23:59
Daha Eski
F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! F.Bahçe Kasımpaşa'da 2 puan bıraktı! 23:59
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 23:59
F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! F.Bahçe'den Real Madrid'li yıldız için hamle! 23:59
F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! F.Bahçe taraftarından futbolculara tepki! 23:59
F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! F.Bahçe'de Ali Koç dönemi sona erdi! 23:59
Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... Kasımpaşa 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon... 23:59