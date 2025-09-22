BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | 23 Eylül BİM indirimli ürünler neler? BİM aktüel kataloğu yayımlandı mı?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Alışveriş planlarını önceden yapmak isteyen vatandaşlar, "23 Eylül BİM indirimli ürünler neler?" sorusuna yanıt arıyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulan ürünler arasında ayçiçek yağı, zeytinyağı, pirinç, yoğurt, peynir ve çikolata gibi pek çok temel tüketim ürünü yer alıyor. Özellikle büyük ambalajlı ve ekonomik paketler, BİM'in uygun fiyat politikasıyla birleşince alışveriş listelerinde ilk sıralarda yerini alıyor. Peki, 23 Eylül BİM aktüel kataloğu yayınlandı mı? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Detaylar haberimizde...

BİM 23 EYLÜL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

23 Eylül BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı ve alışveriş tutkunları için büyük fırsatlar sunuyor. Haftalık olarak güncellenen aktüel ürünler listesiyle, 23 Eylül BİM indirimli ürünler raflarda yerini aldı.

🧴 Temel Gıda ve Yağ Ürünleri

Mutfak Kanola Yağı 5 L – 349 TL

Kent Boringer Natürel Sızma Zeytinyağı 500 ml – 125 TL

Efsane Pilavlık Pirinç 5 kg – 175 TL

Tat Domates Püresi 680 g – 29,50 TL

Torku Üzüm Pekmezi 400 g – 79,50 TL

Serel Tahin 1000 g – 159,50 TL

Zühre Ana Ananas Sirkesi 500 ml – 125 TL

Fermeden Elma Sirkesi 500 ml – 32,50 TL

Kent Karbonat 1 kg – 54,50 TL

🥒 Zeytin ve Turşu Ürünle ri

Aysan Çubuk Salatalık Turşusu 670 g – 79,50 TL

Zeytino Siyah Zeytin 1000 g (261-290 adet/kg) – 169 TL

Cem Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 1000 g (201-260 adet/kg) – 150 TL

🍞 Unlu Mamuller ve Kahvaltılıklar

Unlüx Ekmek Lavaş 540 g (10'lu) – 39,50 TL

Fatira Dilimli Köy Ekmeği 300 g – 19,75 TL

Duru Keten Tohumu 10x8 g – 17,50 TL

Duru Chia Tohumu 10x8 g – 22,50 TL

Sanitta Soğan & Sarımsak Tozu 50 g – 15 TL

Güzin Susam 200 g – 44,50 TL

🍯 Reçel & Sos & Ketçap & Mayonez

Metin Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 1000 g – 79,50 TL

Burcu Sos Çeşitleri (Buffalo Wings 270 g, Jalapeno 310 g) – 49,50 TL

Tukaş Ketçap 1000 g – 49,50 TL

Tukaş Mayonez 840 g – 49,50 TL

Gülsan Topping Sos (Çikolatalı, Karamelli, Meyveli – 350 g) – 42,50 TL

🥛 Süt & Yoğurt & Ayran

Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g – 89,50 TL

Yörükoğlu Süzme Yoğurt 750 g – 84,50 TL

Dost Ayran 2 L – 55 TL

Yörükoğlu Ayran 170 ml – 7,50 TL

🧈 Peynir & Tereyağı

Yörükoğlu Tereyağı 1000 g – 369 TL

Peysan Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 3000 g (Teneke) – 349 TL

Gündoğdu Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 g – 259 TL

Peysan Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g – 229 TL

Peysan Tam Yağlı Kaşar Peyniri 600 g – 179 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL

Aknaz Tam Yağlı Sürülebilir Peynir Çeşitleri 180 g (Zeytinli, Kekikli, Sarımsaklı) – 39,50 TL

İçim Tam Yağlı Yumuşak Süzme Peynir 500 g – 89,50 TL

Muratbey Topi Peynir 200 g – 99 TL

Muratbey Burgu Peynir 200 g – 99 TL

🥩 Et ve Şarküteri Ürünleri

Erpiliç Piliç Baget 1 kg (Donuk) – 59,90 TL

Pınar Açıkbüfe Hindi Sosis 430 g – 79 TL

Namet Dana Macar Salam 2x50 g – 45,50 TL

Danet Dana Kebap 270 g (Donuk) – 149 TL

Maret Hindi Füme 110 g – 39,50 TL

Gedik Piliç Schnitzel 700 g (Donuk) – 79 TL

🍫 Atıştırmalık & İçecek & Kahvaltılık

Ahmad Tea Demlik Süzen Poşet Çay 40'lı – 89 TL

Nuga Kakaolu Fındık Kreması 650 g – 175 TL

Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği 2x700 g – 149,50 TL

Kellogg's Special K 400 g (Kırmızı Meyveli & Bitter Çikolatalı) – 92,50 TL

Kellogg's Şeker İlavesiz Granola 250 g (Çeşitli) – 92,50 TL

Nescafe Matinal Kahve 100 g – 109 TL

Nestle Mocha Cappuccino 25 g – 7,50 TL

İçim Fit Kakaolu Süt 400 ml – 42,50 TL

Altınkılıç Ballı Muzlu Kefir 250 ml – 27,50 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L – 72,50 TL

Torku Sütlü Kremalı Bisküvi (36x83 g) – 39,50 TL

Gusto 6'lı Çikolatalı Kruvasan 240 g – 65 TL

Şek Schogetten Çilek Aromalı Çikolata 100 g – 75 TL

Şek Çilekli Quark 140 g – 37,50 TL

🍜 Hazır Ürünler & Diğer