Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir'de kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Eylül Pazartesi günü Balıkesir'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kısa süreli paniğe yol açan sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde gerçekleşti?" sorularının yanıtlarını araştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

BALIKESİR'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.59'da Balıkesir'de 3,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 7,0 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremlerinde yer alan verilere göre, Balıkesir Sındırgı'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06,59'da yaşanan sarsıntının 7,4 kilometre derinlikte olduğu paylaşıldı.