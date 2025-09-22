CANLI SKOR ANA SAYFA
2025-2026 RESMi TATiLLER | 2025-2026 tatilleri ne zaman? 2026 Dini ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor?

2025-2026 RESMi TATiLLER | 2025-2026 tatilleri ne zaman? 2026 Dini ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor?

2025-2026 resmi tatiller listesi, çalışanlar, öğrenciler ve tatil planı yapan herkes tarafından merakla araştırılıyor. Yıl boyunca hangi günlerin tatil olacağı, uzun hafta sonu fırsatları ve bayram tatilleri özellikle merak konusu. “2025-2026 resmi tatiller ne zaman?” sorusu, arama motorlarında sıkça sorgulanan başlıklar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 Pazartesi 10:45
2025-2026 RESMi TATiLLER | 2025-2026 tatilleri ne zaman? 2026 Dini ve milli bayramlar hangi güne denk geliyor?

2025-2026 resmi tatiller hangi günlere denk geliyor? 2025-2026 resmi tatiller takvimi açıklandı ve yıl boyunca yapılacak planlamalar için rehber niteliği taşıyor. Bayramlar, milli günler ve özel tatil günleri, çalışanlar için hem dinlenme hem de seyahat fırsatı anlamına geliyor. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve diğer resmi tatil günleriyle ilgili tüm detaylar belli oldu. İşte yıl boyunca merak edilen tüm tatil tarihleri ve dikkat çeken fırsatlar…

2026 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Yılbaşı

19 Mart Ramazan Bayramı Arifesi

20 Mart Ramazan Bayramı 1.gün

21 Mart Ramazan Bayramı 2.gün

22 Mart Ramazan Bayramı 3.gün

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

26 Mayıs Kurban Bayramı Arifesi

27 Mayıs Kurban Bayramı 1.gün

28 Mayıs Kurban Bayramı 2.gün

29 Mayıs Kurban Bayramı 3.gün

30 Mayıs Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Aralık Yılbaşı gecesi

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan Bayramı, 2026 yılında aşağıdaki tarihlere denk geliyor:

  • 19 Mart 2026 (Perşembe) – Arife Günü (Yarım Gün Tatil)

  • 20 Mart 2026 (Cuma) – Ramazan Bayramı 1. Gün

  • 21 Mart 2026 (Cumartesi) – Ramazan Bayramı 2. Gün

  • 22 Mart 2026 (Pazar) – Ramazan Bayramı 3. Gün

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Kurban Bayramı ise Mayıs ayında ve hafta başına denk geliyor:

  • 26 Mayıs 2026 (Salı) – Kurban Bayramı Arifesi (Yarım Gün Tatil)

  • 27 Mayıs 2026 (Çarşamba) – Kurban Bayramı 1. Gün

  • 28 Mayıs 2026 (Perşembe) – Kurban Bayramı 2. Gün

  • 29 Mayıs 2026 (Cuma) – Kurban Bayramı 3. Gün

  • 30 Mayıs 2026 (Cumartesi) – Kurban Bayramı 4. Gün

15 TEMMUZ HANGİ GÜN?

Demokrasiye sahip çıkma bilincini güçlendiren bu özel gün, 2026 yılında çarşamba günü kutlanacaktır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinde kazanılan Büyük Taarruz Zaferi'ni simgeler. 2026 yılında pazar gününe denk gelen bu tarih, resmi törenler ve anma etkinlikleriyle kutlanmaktadır.

