Resmi Gazete'de bugün! 20 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Ziraat Türkiye Kupası
Resmi Gazete 20 Eylül 2025 tarihli 33021. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 20 Eylül 2025 Cumartesi tarihli Resmi Gazete kararları...

20 Eylül 2025 Cumartesi 07:29
Resmi Gazete bugün 20 EYLÜL| Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 20 Eylül Cumartesi tarihli 33023. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 20 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Liman Devleti Denetimi Uygulama Yönetmeliği

–– Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

GENELGE

–– Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (2025-2029) ile İlgili 2025/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

–– İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/09/2025 Tarihli ve 11267 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

