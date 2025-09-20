Bugünkü maçlar 20 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Kayserispor
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK
Trendyol 1. Lig
16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK
16.00 Vanspor FK-Sivasspor (TRT Spor, tabii)
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (TRT Spor, tabii)
İngiltere Premier Lig
14.30 Liverpool-Everton
17.00 Brighton-Tottenham
17.00 Burnley-Not. Forrest
17.00 West Ham-Crystal Palace
17.00 Wolverhampton-Leeds United
19.30 Man. United-Chelsea
22.00 Fulham-Brentford
İspanya La Liga
15.00 Girona-Levante
17.15 Real Madrid-Espanyol
19.30 Alaves-Sevilla
19.30 Villarreal-Osasuna
22.00 Valencia-Ath. Bilbao
İtalya Serie A
16.00 Bologna-Genoa
19.00 Hellas Verona-Juventus
21.45 Udinese-Milan
Fransa Ligue 1
18.00 Nantes-Rennes
20.00 Brest-Nice
22.05 Lens-Lille
Almanya Bundesliga
16.30 Augsburg-Mainz
16.30 Hamburg-Heidenheim
16.30 Hoffenheim-Bayern Münih
16.30 Werder Bremen-Freiburg
19.30 Leipzig-Köln
Hollanda Eredivisie
17.30 Volendam-Excelsior
19.45 Groningen-Telstar
21.00 F. Sittard-Utrecht
22.00 NAC Breda-Heracles
Portekiz Premier Lig
17.30 Nacional-Arouca
17.30 Santa Clara-Alverca
20.00 AVS-Benfica
22.30 V. Guimaraes-Braga
Suudi Arabistan Pro Lig
18.40 Al Hazem-Al Fateh
18.40 Najma-Al Ittihad
21.00 Al Nassr-Al Riyadhy
