Bugünkü maçlar 20 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar 20 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 20 Eylül Cumartesi günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

20 Eylül 2025 Cumartesi 07:48
Bugünkü maçlar 20 Eylül 2025 Cumartesi | Bugün hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 EYLÜL | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Eylül Cumartesi hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor

20.00 Antalyaspor-Kayserispor

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK

Trendyol 1. Lig

16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK

16.00 Vanspor FK-Sivasspor (TRT Spor, tabii)

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor (TRT Spor, tabii)

İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Everton

17.00 Brighton-Tottenham

17.00 Burnley-Not. Forrest

17.00 West Ham-Crystal Palace

17.00 Wolverhampton-Leeds United

19.30 Man. United-Chelsea

22.00 Fulham-Brentford

İspanya La Liga

15.00 Girona-Levante

17.15 Real Madrid-Espanyol

19.30 Alaves-Sevilla

19.30 Villarreal-Osasuna

22.00 Valencia-Ath. Bilbao

İtalya Serie A

16.00 Bologna-Genoa

19.00 Hellas Verona-Juventus

21.45 Udinese-Milan

Fransa Ligue 1

18.00 Nantes-Rennes

20.00 Brest-Nice

22.05 Lens-Lille

Almanya Bundesliga

16.30 Augsburg-Mainz

16.30 Hamburg-Heidenheim

16.30 Hoffenheim-Bayern Münih

16.30 Werder Bremen-Freiburg

19.30 Leipzig-Köln

Hollanda Eredivisie

17.30 Volendam-Excelsior

19.45 Groningen-Telstar

21.00 F. Sittard-Utrecht

22.00 NAC Breda-Heracles

Portekiz Premier Lig

17.30 Nacional-Arouca

17.30 Santa Clara-Alverca

20.00 AVS-Benfica

22.30 V. Guimaraes-Braga

Suudi Arabistan Pro Lig

18.40 Al Hazem-Al Fateh

18.40 Najma-Al Ittihad

21.00 Al Nassr-Al Riyadhy

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

