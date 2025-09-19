CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Vatandaşlar özellikle resmi işlemlerini ertelemek zorunda kalmamak için bu soruya yanıt arıyor. Cumartesi ve pazar günü noterlerin çalışma saatleri merak edilirken, “nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?” sorusu da gündemdeki yerini koruyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Noterler hafta sonu açık mı? Cumartesi ve Pazar günü noterler kapalı mı, nöbetçi noterler nasıl sorgulanır?

Noterler hafta sonu açık mı? Resmî işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, cumartesi ve pazar günü noterlerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Özellikle araç satışı ve vekalet işlemleri için "Nöbetçi noterler var mı, nasıl sorgulanır?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Cumartesi ve pazar günü noterler açık mı?" sorusu hafta sonu işlem yapmak isteyenlerin gündeminde. Hafta içi mesai saatlerinde yoğunluk yaşayan vatandaşlar, nöbetçi noter uygulaması sayesinde hafta sonunda da işlem yapabiliyor. Peki, nöbetçi noterler hangi saatlerde hizmet veriyor, nasıl sorgulanır? Detaylar haberimizde...

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI?

Noterler hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Cumartesi ve pazar günleri ise standart noterler kapalı. Ancak 2019 yılında başlayan "nöbetçi noter" uygulaması sayesinde vatandaşlar hafta sonunda da noter hizmeti alabiliyor.

NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Nöbetçi noterler cumartesi günleri hizmet veriyor. Genellikle sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında işlem yapılıyor.

PAZAR GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI?

Sadece nöbetçi noterler hizmet veriyor. Pazar günleri çalışma saatleri genellikle 10:00 ile 14:00 arasında oluyor.

NÖBETÇİ NOTERLER NASIL SORGULANIR?

Türkiye Noterler Birliği'nin (TNB) resmî internet sitesinden il ve tarih seçilerek nöbetçi noter listesine ulaşılabiliyor.

Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim...
REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
DİĞER
Süper Lig hakemleri için uyarı! “Banka hesapları incelenmeli”
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalar
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması!
F.Bahçe 2 isme yapılan teklifi reddetti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! Fenerbahçe'de Alvarez gelişmesi! 14:39
Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... Mou hızlı başladı! Yönetime verdiği isim... 14:34
Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! Can Uzun'dan gol sevinci açıklaması! 13:59
Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek Sadettin Saran: Başarılı olmayan başkan gidecek 13:47
Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... Tahminler güncellendi! G.Saray için son 24 ihtimali... 13:39
"Çok büyük hedefler koyduk" "Çok büyük hedefler koyduk" 13:32
Daha Eski
Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye - Hollanda voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? 13:04
Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! Sergen Yalçın ile Abraham arasında kritik görüşme! 12:57
Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı Dört büyüklerden Gaziler Günü paylaşımı 12:53
Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? Real Betis-Real Sociedad maçı saat kaçta, hangi kanalda? La Liga Real Betis-Real Sociedad maçı nasıl izlenir? 12:34
İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! İşte Göztepe-Beşiktaş maçının VAR'ı! 12:13
Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? Olympique Lyon-Angers maçı ne zaman, saat kaçta? 11:41