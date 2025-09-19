CANLI SKOR ANA SAYFA
CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 19 Eylül 2025 Cuma Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 07:01 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 07:19
CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

DÖVİZ VE ALTIN KURU 19 EYLÜL 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Eylül 2025 Cuma Döviz Kuru...

19 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,38 (Alış) - 41,41 (Satış)

EURO: 48,77 (Alış) - 48,90 (Satış)

STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,26 (Satış)

1 DOLAR = 41,41 TL

Canlı-Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

19 Eylül 2025 Cuma canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.852,71₺

Gram altın satış: 4.853,22₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.096,00₺

Çeyrek altın satış: 8.170,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 16.193,00₺

Yarım altın satış: 16.350,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 32.286,00₺

Tam altın satış: 32.600,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 32.937,00₺

Cumhuriyet altını satış: 33.435,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 33.130,00₺

Ata altın satış: 33.449,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Eylül Cuma günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.

