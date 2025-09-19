CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

DÖVİZ VE ALTIN KURU 19 EYLÜL 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Eylül 2025 Cuma Döviz Kuru...

19 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,38 (Alış) - 41,41 (Satış)

EURO: 48,77 (Alış) - 48,90 (Satış)

STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,26 (Satış)

1 DOLAR = 41,41 TL

Canlı-Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

19 Eylül 2025 Cuma canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 4.852,71₺

Gram altın satış: 4.853,22₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.096,00₺

Çeyrek altın satış: 8.170,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 16.193,00₺

Yarım altın satış: 16.350,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 32.286,00₺

Tam altın satış: 32.600,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 32.937,00₺

Cumhuriyet altını satış: 33.435,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 33.130,00₺

Ata altın satış: 33.449,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Eylül Cuma günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.