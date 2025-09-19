CANLI ALTIN FİYATLARI 19 Eylül: Gram, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın ve Dolar kuru

DÖVİZ VE ALTIN KURU 19 EYLÜL 2025 | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 19 Eylül 2025 Cuma Döviz Kuru...
19 EYLÜL 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU
ABD Doları: 41,38 (Alış) - 41,41 (Satış)
EURO: 48,77 (Alış) - 48,90 (Satış)
STERLİN: 55,98 (Alış) - 56,26 (Satış)
1 DOLAR = 41,41 TL
Canlı-Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)
19 Eylül 2025 Cuma canlı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 4.852,71₺
Gram altın satış: 4.853,22₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 8.096,00₺
Çeyrek altın satış: 8.170,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 16.193,00₺
Yarım altın satış: 16.350,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 32.286,00₺
Tam altın satış: 32.600,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 32.937,00₺
Cumhuriyet altını satış: 33.435,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 33.130,00₺
Ata altın satış: 33.449,00₺
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 19 Eylül Cuma günü saat 07.00 itibarıyla alınmıştır.