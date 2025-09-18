CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TRT 1 şifresiz izle | Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı canlı izle - TRT 1 frekans bilgileri 2025

TRT 1 şifresiz izle | Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı canlı izle - TRT 1 frekans bilgileri 2025

TRT, sporun ve eğlencenin buluşma noktası olmaya devam ediyor. Avrupa kupalarının coşkusunu ekranlara taşıyan kanal, Şampiyonlar Ligi’nden Avrupa Ligi’ne, Konferans Ligi’nden en unutulmaz karşılaşmalara kadar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Özellikle milyonların merakla beklediği, "Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusu gündem olmayı sürdürüyor. İşte, 2025 TRT 1 frekans bilgileri hakkında detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 11:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 şifresiz izle | Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı canlı izle - TRT 1 frekans bilgileri 2025

1968'de yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonculuğunun mihenk taşlarından biri kabul edilen TRT 1, aradan geçen yıllara rağmen güçlü yayın çizgisini korumayı başarıyor. Son dönemde özellikle spor yayıncılığında attığı adımlarla öne çıkan kanal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturarak büyük ses getirdi. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını da canlı olarak ekranlara getirmeye hazırlanan TRT 1'in frekans bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini araştıran futbolseverler, "Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını izlemek için TRT 1 frekans bilgilerini güncelleyebilir ya da internet siteleri üzerinden takip edebilirsiniz.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

2025 TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

18 EYLÜL PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı şu şekilde:

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 Kara Tahta

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Teşkilat

15.55 Cennetin Çocukları

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Club Brugge-Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Teşkilat

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
Maçın ardından sert sözler! "Yazıklar olsun"
DİĞER
Okan Buruk'tan Frankfurt maçı öncesi Barış Alper kararı! Osimhen'in dönüşü...
MSB duyurdu! Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır tatbikatı... GKRY'ye İsrail uyarısı... "TSK'nın Suriye'de terörle mücadelesi sürecek"
G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
Lammens'in kardeşinin tercihi Galatasaray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osimhen'den G.Saraylıları sevindiren haber! Osimhen'den G.Saraylıları sevindiren haber! 12:17
Newcastle United-Barcelona maçı detayları! Newcastle United-Barcelona maçı detayları! 12:08
Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! Beşiktaş 17'lik yıldız adayının peşinde! 11:55
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 11:52
Club Brugge-Monaco maçı detayları! Club Brugge-Monaco maçı detayları! 11:36
Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı detayları! Kopenhag-Bayer Leverkusen maçı detayları! 10:57
Daha Eski
Buruk'tan Frankfurt maçına özel plan! Buruk'tan Frankfurt maçına özel plan! 10:56
Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... Uğurcan Çakır bonusu! Frankfurt-Galatasaray maçında... 10:24
Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? Eskişehirspor-Muğlaspor maçı ne zaman? 10:15
Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? Giresunspor-52 Orduspor FK maçı ne zaman? 09:52
Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? Düzcespor-Pendikspor maçı ne zaman? 09:42
Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! Eintracht Frankfurt-G.Saray maçı öncesi son notlar! 08:47