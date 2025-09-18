TRT 1 şifresiz izle | Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı canlı izle - TRT 1 frekans bilgileri 2025

1968'de yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonculuğunun mihenk taşlarından biri kabul edilen TRT 1, aradan geçen yıllara rağmen güçlü yayın çizgisini korumayı başarıyor. Son dönemde özellikle spor yayıncılığında attığı adımlarla öne çıkan kanal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturarak büyük ses getirdi. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını da canlı olarak ekranlara getirmeye hazırlanan TRT 1'in frekans bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...
EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.
EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini araştıran futbolseverler, "Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını izlemek için TRT 1 frekans bilgilerini güncelleyebilir ya da internet siteleri üzerinden takip edebilirsiniz.
EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025
2025 TRT 1 frekans bilgileri şöyle:
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6
TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
18 EYLÜL PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
18 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı şu şekilde:
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kara Tahta
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Teşkilat
15.55 Cennetin Çocukları
18.55 İddiaların Aksine
19.00 Ana Haber
19.45 Club Brugge-Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı
02.45 Teşkilat