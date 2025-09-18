TRT 1 şifresiz izle | Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı canlı izle - TRT 1 frekans bilgileri 2025

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

1968'de yayın hayatına başlayan ve Türk televizyonculuğunun mihenk taşlarından biri kabul edilen TRT 1, aradan geçen yıllara rağmen güçlü yayın çizgisini korumayı başarıyor. Son dönemde özellikle spor yayıncılığında attığı adımlarla öne çıkan kanal, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarını futbolseverlerle buluşturarak büyük ses getirdi. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını da canlı olarak ekranlara getirmeye hazırlanan TRT 1'in frekans bilgileri araştırılmaya devam ediliyor. İşte detaylar...

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Frankfurt Stadyumu'nda oynanacak Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI NASIL İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray maçı canlı yayın bilgilerini araştıran futbolseverler, "Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını izlemek için TRT 1 frekans bilgilerini güncelleyebilir ya da internet siteleri üzerinden takip edebilirsiniz.

EINTRACHT FRANKFURT-GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

2025 TRT 1 frekans bilgileri şöyle:

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

18 EYLÜL PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

18 Eylül 2025 Perşembe TRT 1 yayın akışı şu şekilde:

05.43 İstiklal Marşı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.35 Kara Tahta

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Teşkilat

15.55 Cennetin Çocukları

18.55 İddiaların Aksine

19.00 Ana Haber

19.45 Club Brugge-Monaco | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

00.15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02.45 Teşkilat