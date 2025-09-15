CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA: Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA: Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar, "Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 10:57 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 10:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa sürede vatandaşların gündemine otururken, depremin şiddeti ve merkez üssü en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, merkez üssü neresi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

ADIYAMAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.39'da Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çelikhan olan sarsıntının 11.22 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremlerinde yer alan bilgilere göre, Adıyaman Çelikhan'da saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 6.0 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme...
REKLAM - Idefix
DİĞER
Büyüyünce 'deniz kızı' olmak istiyordu... 'Çocuktan Al Haberi'nin Ada Derin Acarsen'i bakın şimdi ne yapıyor! Koca kız olmuş...
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası yine ertelendi! Takvim salondan aktardı... "Tam kanunsuzluk hali var dolayısıyla mutlak butlan"
Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı! Derbi sonrası sert tepki: Tiyatro erken başladı! 11:49
Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman? Al Ahli-Nasaf Qarshi maçı ne zaman? 11:45
Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman? Al Wahda-Al Ittihad maçı ne zaman? 11:38
A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turunda A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turunda 11:30
Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman? Al Sharjah-Al Gharafa maçı ne zaman? 11:29
Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi! Barış Alper'den flaş Kerem hamlesi! 11:28
Daha Eski
G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme... G.Saray'a Lemina müjdesi! Yeni sözleşme... 10:54
Como-Genoa maçı ne zaman? Como-Genoa maçı ne zaman? 10:47
Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman? Hellas Verona-Cremonese maçı ne zaman? 10:38
Espanyol-Mallorca maçı ne zaman? Espanyol-Mallorca maçı ne zaman? 10:09
Üründül'den derbi hakemine: Cesur olsaydı... Üründül'den derbi hakemine: Cesur olsaydı... 09:59
Erzurumspor-Sakaryaspor maçı detayları! Erzurumspor-Sakaryaspor maçı detayları! 09:53