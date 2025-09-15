SON DAKİKA: Adıyaman'da korkutan deprem! Adıyaman'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa sürede vatandaşların gündemine otururken, depremin şiddeti ve merkez üssü en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle Adıyaman'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, merkez üssü neresi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar...

ADIYAMAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 10.39'da Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Çelikhan olan sarsıntının 11.22 kilometre derinlikte yaşandığı açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son depremlerinde yer alan bilgilere göre, Adıyaman Çelikhan'da saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntının 6.0 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.