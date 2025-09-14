CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 34,97 olarak ölçüldü. İşte 14 Eylül 2025 Pazar İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 14 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 14 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %10,05 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %56,15 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 14 Eylül Pazar günü yüzde 34,97 olarak ölçüldü.

💦14 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 14 Eylül Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 34,97 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 14 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %28,43

🚿 Darlık Barajı: %48,41

🚿 Elmalı Barajı: %56,15

🚿 Terkos Barajı: %40,82

🚿 Alibey Barajı: %21,1

🚿 Büyükçekmece Barajı: %37,76

🚿 Sazlıdere Barajı: %34,72

🚿 Istrancalar Barajı: %18,4

🚿 Kazandere Barajı: %10,05

🚿 Pabuçdere Barajı: %24,69

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog!
DİĞER
Ümit Erdem'den güzelleri güzeli kızları Ses ve Ela ile sevgi dolu paylaşım! "Kız babası neşesi"
CHP'de "İstanbul" kaosu! Gürsel Tekin "Ben onun ağabeyiyim, hakkım haram olsun" deyip Özgür Özel'e saydırdı: "Bu son uyarım konuşurum"
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
İşte Süper Lig’in en değerli takımları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma-Torino maçı ne zaman? Roma-Torino maçı ne zaman? 11:46
Barcelona-Valencia maçı ne zaman? Barcelona-Valencia maçı ne zaman? 11:39
G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! G.Saray'da maç sonu flaş diyalog! 11:38
Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Osasuna-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:32
Levante-Real Betis maçı ne zaman? Levante-Real Betis maçı ne zaman? 11:28
Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? Celta Vigo-Girona maçı ne zaman? 11:24
Daha Eski
Manchester City-Manchester United maçı detayları! Manchester City-Manchester United maçı detayları! 11:10
Burnley-Liverpool maçı ne zaman? Burnley-Liverpool maçı ne zaman? 10:58
İşte Süper Lig’in en değerli takımları! İşte Süper Lig’in en değerli takımları! 10:46
Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi? 10:45
Amed SK-Pendikspor maçı ne zaman? Amed SK-Pendikspor maçı ne zaman? 10:41
Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 10:36