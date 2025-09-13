CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 13 Eylül

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 13 Eylül

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 45'in altına düştü. İstanbul'da barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 35,4 olarak ölçüldü. İşte 13 Eylül 2025 Cumartesi İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:29
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 13 Eylül

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 EYLÜL | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Kazandere Barajı'nda su miktarı yüzde %10,74 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde %56,51 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 13 Eylül Cumartesi günü yüzde 35,4 olarak ölçüldü.

💦13 EYLÜL 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 13 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 35,4 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla düşüşe geçtiği kaydedilen barajlarda 13 Eylül'de doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %28,93

🚿 Darlık Barajı: %48,76

🚿 Elmalı Barajı: %56,51

🚿 Terkos Barajı: %41,31

🚿 Alibey Barajı: %21,33

🚿 Büyükçekmece Barajı: %38,1

🚿 Sazlıdere Barajı: %35,1

🚿 Istrancalar Barajı: %18,2

🚿 Kazandere Barajı: %10,74

🚿 Pabuçdere Barajı: %25,14

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket!
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu doğum için gün sayıyor! "Kavuşmaya az kaldı" diyerek karnı burnunda pozlarını paylaştı
Başkan Erdoğan'a Togg'un yeni modeli hediye edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F'nin özellikleri neler?
Yunanistan’da manşetler alev aldı!
Cimbom'un hedefi 5'te 5!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... Kerem hedefini belirledi! Trabzonspor maçında... 11:10
Başakşehir yeni hocasını açıkladı! Başakşehir yeni hocasını açıkladı! 11:07
Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? Çorum FK-Van Spor FK maçı ne zaman? 10:59
Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? Sivasspor-Sarıyerspor maçı ne zaman? 10:55
Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! Yusuf Demir'den yönetimi kızdıran hareket! 10:45
Daha Eski
Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! Filenin Efeleri fırtına gibi başladı! 10:41
F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! F.Bahçe'de 8 numara transferi Ocak ayına kaldı! 10:30
İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? İstanbulspor-Ümraniyespor maçı ne zaman? 10:25
Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! Konyaspor-Alanyaspor maçı detayları! 10:10
Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı Litvanya'da Türkçe "12 Dev Adam" performansı 10:09
EuroBasket'te kupa sahibini bulacak EuroBasket'te kupa sahibini bulacak 10:02