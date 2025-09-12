CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 12 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 12 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 12 Eylül Cuma | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 12 Eylül 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2025 Cuma 06:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 12 Eylül nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 12 EYLÜL? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 12 Eylül Cuma son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

ANKARA DEPREMİ HAKKINDA DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

12 EYLÜL'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'nin son gün bombası R. Madrid'den!
F.Bahçe'den Beşiktaş'a bir transfer daha! Bu ismi kimse duymamıştı
DİĞER
Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor! İşte yıldız oyuncunun yeni adresi...
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!
G.Saray'dan Loyola için yeni teklif!
F.Bahçe'den Yunus Emre harekatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! Jota Silva Beşiktaş için İstanbul'da! 07:03
Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... Jota Silva kimdir, kaç yaşında? Oynadığı takımlar ve önemli bilgiler... 06:43
Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma Bugünkü maçlar 12 Eylül 2025 Cuma 06:17
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 00:10
Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! Jota Silva, Beşiktaş için geliyor! 00:10
Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu Tedesco'dan flaş Fred kararı! Bunu kimse beklemiyordu 00:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı Beşiktaş'ta ayrılık yolda! İşte yeni takımı 00:10
Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... Beşiktaş'ta planlar altüst oldu! Laporte... 00:10
Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri Ve Onana Trabzon'a ayak bastı! İşte ilk sözleri 00:10
F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! F.Bahçe'ye o isimden müjdeli haber! 00:10
Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar Yeni transferler oynayacak mı? Buruk'tan flaş karar 00:10
F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! F.Bahçe'de Jhon Duran bilmecesi! 00:10